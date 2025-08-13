Escalação de Flamengo x Internacional: Roger Machado tem volta de Aguirre e Vitão

O Internacional está definido para enfrentar o Flamengo, na noite desta quarta-feira (13), no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Para a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o técnico Roger Machado tem a volta de Aguirre e Vitão, mantendo, assim, praticamente a mesma formação que venceu o Bragantino por 3 a 1 no domingo (9), no Campeonato Brasileiro.

O confronto de volta pelo torneio continental está marcado para a próxima quarta (20), no Beira-Rio. Antes, porém, os dois clubes se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão, também na cancha colorada.

Mudança apenas por conta de retornos

Vitão não atuou contra o Braga por estar suspenso pelo STJD. Já Aguirre foi poupado, entrando apenas no final da partida em Bragança Paulista. Com o retorno dos dois, o lateral-direito Alan Benítez e o zagueiro Clayton Sampaio voltam para o banco de reservas.

Com isso, o treinador alvirrubro manterá a formação tática e praticamente a mesma escalação que teve boa atuação no final de semana. Ou seja, o time enfrentará o Rubro-Negro no 4-4-2, com Thiago Maia e Alan Rodríguez como volantes e Bruno Tabata e Alan Patrick como meias. Na frente, Wesley e Ricardo Mathias.

Assim, o time que entra em campo no Maracanã terá Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Flamengo não terá Arrascaeta

Como o Inter, o Rubro-Negro chega ao duelo vindo de vitória no Brasileirão, que lidera com 40 pontos, e eliminação na Copa do Brasil. Para o jogo, o técnico Filipe Luís tem o desfalque de Arrascaeta, por suspensão, e o retorno de Jorginho.

Assim, o time carioca vai a campo com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Luiz Araújo; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.