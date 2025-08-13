Flamengo e Internacional protagonizam uma das rivalidades interestaduais mais relevantes do futebol brasileiro, marcada por confrontos decisivos em diferentes competições. Desde a década de 1980, os dois clubes já se encontraram em finais de campeonato e em fases eliminatórias de Copa do Brasil, sempre com jogos equilibrados e muita disputa. O Lance! apresenta as estatísticas de Flamengo x Internacional em mata-matas.

Essa história começou a se consolidar com força em 1987, quando as equipes decidiram o Campeonato Brasileiro. De lá para cá, voltaram a se encontrar em quartas de final de Copa do Brasil e outras fases eliminatórias, alternando vitórias e classificações. O equilíbrio, os grandes públicos e a presença de craques de cada lado ajudaram a criar um clima sempre intenso.

Para o Flamengo, o Internacional representa um adversário que exige atenção máxima em mata-matas. Já para o Colorado, enfrentar o Rubro-Negro é um teste de superação e qualidade técnica, especialmente em jogos no Maracanã. Os números mostram que as partidas quase sempre são decididas por detalhes.

A seguir, veja o retrospecto detalhado e alguns dos momentos mais emblemáticos dessa rivalidade em jogos de mata-mata.

Histórico dos confrontos em Flamengo x Internacional em mata-matas

No recorte de jogos eliminatórios entre Flamengo e Internacional, o equilíbrio é uma marca constante. Ao todo, considerando finais e fases de quartas de final, foram oito partidas, com três vitórias do Flamengo, duas vitórias do Internacional e três empates. Porém, dos quatro mata-matas, o Mengão levou a melhor em três.

O primeiro grande capítulo aconteceu na final do Campeonato Brasileiro de 1987. O Flamengo venceu no Maracanã por 1 a 0 e empatou no Beira-Rio por 1 a 1, garantindo o título nacional. Já nas quartas de final da Copa do Brasil de 1996, o Internacional venceu o primeiro jogo por 3 a 2 em Porto Alegre, mas o Flamengo reagiu com um 3 a 1 no Rio, avançando pelo placar agregado.

Em 1997, novamente nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo empatou em 1 a 1 no Beira-Rio e venceu por 1 a 0 no Maracanã, carimbando a classificação. O último duelo eliminatório registrado foi em 2009, também nas quartas de final da Copa do Brasil, com empate sem gols no Maracanã e vitória colorada por 2 a 1 em Porto Alegre.

Jogos marcantes

Ao longo das décadas, Flamengo e Internacional construíram uma rivalidade que ganhou contornos decisivos em partidas de mata-mata. Algumas dessas partidas se tornaram históricas não apenas pelo resultado, mas pelo contexto, pela qualidade técnica apresentada e pela tensão que dominaram os 90 minutos.

Brasileirão 1987 – A final histórica entre Flamengo x Internacional

O primeiro grande capítulo aconteceu na final do Campeonato Brasileiro de 1987, em meio a um dos torneios mais emblemáticos e polêmicos da história do futebol nacional. No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo contou com a inspiração de Zico e Bebeto para vencer por 1 a 0, resultado que lhe deu vantagem para o confronto no Beira-Rio. No jogo de volta, o Internacional abriu o placar com Amarildo, mas Bebeto empatou e garantiu o título rubro-negro diante de um estádio lotado e clima de decisão.

Copa do Brasil 1996 – A virada no agregado

Quase uma década depois, as equipes se reencontraram nas quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional, comandado por Gamarra e Arílson, venceu o primeiro jogo em Porto Alegre por 3 a 2, levando vantagem para o Rio. No entanto, no Maracanã, o Flamengo reverteu a situação com uma vitória por 3 a 1, resultado que garantiu a classificação. Foi uma das primeiras grandes demonstrações de força do time rubro-negro em reverter desvantagens na era moderna da competição.

Copa do Brasil 1997 – O domínio do Flamengo no Maracanã

No ano seguinte, novamente nas quartas de final da Copa do Brasil, o duelo começou equilibrado no Beira-Rio, com empate em 1 a 1. A decisão veio no Maracanã, onde o Flamengo venceu por 1 a 0 com gol solitário de Lúcio, confirmando mais uma classificação. Essa sequência reforçou o domínio carioca sobre o Colorado nos anos 1990.

Copa do Brasil 2009 – A vez do Internacional

O último encontro eliminatório até o momento ocorreu nas quartas de final da Copa do Brasil de 2009. O primeiro jogo, no Maracanã, terminou sem gols, deixando tudo aberto para a volta. No Beira-Rio, o Internacional aproveitou o apoio da torcida e venceu por 2 a 1, com destaque para Nilmar, que marcou um dos gols e foi decisivo na classificação. Essa foi a revanche colorada após três eliminações seguidas para o Flamengo em mata-matas nacionais.

Esses jogos ajudam a explicar por que Flamengo x Internacional é um confronto que vai além dos números: cada duelo carrega histórias de superação, rivalidade e disputas acirradas, independentemente da fase ou do momento de cada equipe.

Estatísticas de Flamengo x Internacional em matas-mata.

Em mata-matas oficiais, Flamengo e Internacional jogaram oito vezes:

Flamengo: 3 vitórias Internacional: 2 vitórias Empates: 3 Gols marcados pelo Flamengo: 10 Gols marcados pelo Internacional: 9

Das quatro disputas por mata-mata, o Flamengo levou a melhor em três. Além disso, quatro dos oito jogos terminaram com placar mínimo (1 a 0 ou 1 a 1), evidenciando partidas de forte marcação e decisões nos detalhes.