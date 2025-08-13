Internacional supera Flamengo em quantidade de sócios-torcedores
Colorado tem o segundo maior volume entre programas de associados do Brasil
O duelo pelas oitavas de final da Libertadores, às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (13), coloca em campo dois dos maiores programas de associados do Brasil. Apesar de um número de torcedores menor, de acordo com ranking recentemente divulgado, o Internacional supera o Flamengo em quantidade de sócios. Ambas as equipes estão no top 5 do País.
Colorado e Rubro-Negro tem mais duas partidas consecutivas nos próximos dias. No domingo (17), os dois se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta (20), duelam novamente pelo torneio continental. Ambos os jogos são no Beira-Rio.
Inter fica atrás apenas do Palmeiras
Segundo os mais recentes levantamentos, o Internacional é o segundo clube no Brasil com mais sócios-torcedores adimplentes, com 111 mil, atrás somente do Palmeiras, que soma 184 mil associados. Nesse ranking, o Flamengo é somente o quinto, com estimativas de 100 mil sócios adeptos ao programa do clube.
No caso do Alvirrubro, o clube vem de uma alta de 4% no número de sócios ativos desde o fim de 2024. Em números gerais, o Colorado ainda celebrou, em abril, a marca histórica de 150 mil associados. Já no período de janeiro a maio, garantiu aumento de 37% nas receitas com a categoria em comparação com o mesmo período no ano anterior.
Inter supera o Flamengo em mais de 10%
No comparativo, apesar de ser reconhecida por ter a maior torcida do país, a equipe carioca fica em desvantagem em relação ao Colorado, que supera o número de sócios do Rubro-Negro em mais de 10%. Os dados são do Globo Esporte.
O top 5 (adimplentes)
- Palmeiras – 184.712
- Internacional – 111.021
- Atlético-MG – 106.465
- Grêmio – 104.823
- Flamengo – 100.000
