Joia do Internacional, Gabriel Carvalho viaja à Arábia Saudita

Prata da casa e joia lapidada nas categorias de base do Internacional, o meia Gabriel Carvalho embarcou na segunda-feira (17) para a Arábia Saudita. Acompanhado do seu pai, o jogador foi conhecer as instalações do seu futuro clube, o Al-Qadisiyah, e a cidade de Khobar, onde viverá.

A equipe árabe está pagando 22 milhões de dólares (R$ 125 milhões na cotação atual) ao Colorado pela contratação do jogador de 17 anos, que só poderá assinar contrato com a agremiação quando completar 18 anos, em agosto. O negócio é um dos maiores da história do Internacional.

Ainda em recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, o camisa 34 embarcou usando uma muleta. A visita, confirmada pelo estafe do atleta, vai até a próxima segunda (24), quando Gabriel Carvalho tem retorno confirmado para Porto Alegre.

Lesão aconteceu em treino na Granja Comary

O jogador se lesionou quando estava na Seleção Brasileira sub-20 para o Sul-Americano da categoria, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Gabriel Carvalho sofreu um pisão em jogo-treino no dia 7 de janeiro.

No final de 2024, Gabriel Carvalho esteve na Espanha para assinar contrato com o Al-Qadaisiyah e fazer exames médicos. Na época, a agremiação árabe estava em pré-temporada na Península Ibérica. O vínculo com o clube árabe será válido por quatro temporadas.

A expectativa no Beira-Rio é de que antes da despedida final, o meia volte a atuar pelo Internacional. Dentro do protocolo estabelecido para a recuperação da fratura, divulgado no sábado (15), o atleta terá mais 60 dias para retornar aos gramados.

O meia passou por uma cirurgia, que completou um mês na semana passada. Conforme o departamento médico do Colorado, o pós-operatório aconteceu sem intercorrência e o atleta apresenta boa evolução. Tempo de parada é previsto em três meses. No retorno a Porto Alegre, o meia deve retomar os treinamentos junto com o grupo, no gramado do CT Parque Gigante ao longo do mês de março.