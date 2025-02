Se não teve grandes contratações no final da janela para inscrever no Campeonato Gaúcho, o Internacional ganha reforços “caseiros” para as semifinais da competição. Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Henrique Menke se integram ao grupo comandado por Roger Machado após a conquista do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira.

O principal nome, sem dúvida, é o meia. Aos 19 anos, Gustavo Prado ainda não atuou pelo Colorado em 2025, mas tem 41 partidas, um gol e duas assistências em 2024 e deve estar à disposição da comissão técnica para os jogos contra o Caxias, nos dois próximos sábados, dias 22, no Centenário, e 1º de março, no Beira-Rio.

Já Ricardo Mathias será mais uma opção para o ataque colorado. No torneio continental, o camisa 49 fechou o placar da goelada de 3 a 0 sobre o Chile, resultado que garantiu o título ao Brasil. Por sua vez, o goleiro brigará com Ivan Quaresma e Kauan Jesus por uma oportunidade entre os reservas, já que Anthoni permanece como titular com a lesão do uruguaio Sergio Rochet.

Internacional ganha reforços de Gustavo Prado e Ricardo Mathias (Foto: JUAN BARRETO / AFP)

Internacional terá 7 mil ingressos no sábado (22)

Enquanto Roger Machado prepara a equipe para enfrentar o Grená, sábado, às 16h30min (de Brasília), em Caxias do Sul, os colorados que quiserem acompanhar o time já têm ingressos à disposição. A direção do clube da Serra abriu uma venda de um lote promocional, com preços a R$ 100.

A venda é exclusivamente realizada pelas plataformas digitais do Caxias. Assim, os colorados precisam acessar o site sercaxias.com.br/ingressos para a aquisição das entradas. Será liberado um ingresso por CPF para os visitantes. Após esse lote promocional, o setor destinado ao Internacional terá o valor de R$ 200. A partida da volta está marcada para 1° de março, às 21h30min (de Brasília), no Beira-Rio.