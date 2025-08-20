Internacional x Flamengo: atraso por papel picado gera punições?

O início da partida entre Internacional e Flamengo nesta quarta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, sofreu atraso por uma "chuva" de papel picado no Beira-Rio. A quantidade de papel prejudicou as condições do gramado, e a bola só rolou 20 minutos depois do horário previsto.

continua após a publicidade

➡️ Atraso em Internacional x Flamengo vira piada: ‘Nevando’

O Regulamento de Segurança da Conmebol permite o uso do objeto, mas com algumas ressalvas. Primeiramente, o lançamento deve ser feito manualmente, sem uso de máquinas; o Lance! apurou que funcionários do Inter soltaram os papéis da parte de cima do estádio. Contudo, conforme o capítulo 6, art. 24, parágrafo 1. do documento, ativações festivas "não poderão causar atraso no início do primeiro ou segundo tempo".

Já o Manual de Clubes da entidade indica que o descumprimento do regulamento "constitui infração,

ficando facultados os órgãos judiciais disciplinares da Conmebol a impor as sanções aplicáveis". Desta forma, é provável que o Internacional seja denunciado, julgado e punido pelo atraso da partida. Possíveis sanções vão de multa até perda de mando de campo.

continua após a publicidade

Segundo apurou o Lance!, o plano do Colorado era jogar os papéis picados após a partida, em caso de classificação às quartas de final da Libertadores. O Inter, por sua vez, não respondeu questionamentos feitos até a publicação da matéria.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Internacional x Flamengo: informações da partida

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de agosto de 2025, às 21h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.