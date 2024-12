Gabriel Carvalho rendeu muito ao Internacional - não somente dentro de campo. Ao ser negociado com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, ele se tornou uma das maiores vendas da história do Clube. O valor, apesar de não divulgado, pode chegar a US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões).

Gabriel Carvalho é destaque no Internacional (Foto: Reprodução/SC Internacional)

A venda de Gabriel Carvalho, se confirmado o valor de US$ 22 milhões, será a segunda maior da história do Internacional, ficando atrás apenas de Yuri Alberto. No início de 2022, o Zenit pagou 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na época) pelo centroavante.

Gabriel foi liberado pelo Internacional para viajar e realizar exames médicos. O jovem está em Madri, na Espanha, acompanhado de seu pai e seu empresário. Se aprovado, já pode assinar com o clube árabe. O Inter só confirmará a negociação quando todos os trâmites forem realizados.

Os valores por Gabriel Carvalho

O Internacional detém 80% dos direitos econômicos do jovem. Caso confirmada a negociação por R$ 136 milhões, o Colorado receberá R$ 109 milhões pela venda. O valor é o suficiente para manter outros jogadores durante a temporada, como é o caso do zagueiro Vitão e do lateral-esquerdo Bernabei - caso avancem as negociações com o Celtic.

Oficialmente, Gabriel não poderá deixar o Inter até agosto de 2025. Aos 17 anos, a lei declara que o jovem só pode ser negociado após completar a maioridade, como foi o caso da venda de Endrick ao Real Madrid.

