A permanência de Thiago Maia no Internacional é cada vez mais certa. Isso porque sua transferência para o Santos não deve mais acontecer. No sábado (15), o camisa 29 entrou no segundo tempo na vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

A retomada das negociações, no começo da semana passada, tirou o volante do jogo contra o São Luiz, na quarta (12). Apesar disso, o Peixe não atendeu às exigências do clube gaúcho. Com isso, a ida de Thiago Maia para a Vila Belmiro não foi concretizada.

A direção do Internacional ainda não trata as conversas como oficialmente encerrados. A tendência, porém, é de que o volante permaneça no Beira-Rio para o resto da temporada. O Inter havia pedido 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões) pela liberação de Thiago Maia, além do Santos aceitar absorver o débito colorado de 4 milhões de euros (R$ 24 milhões) com o Flamengo.

Santos já não conta com o jogador

Do lado do Peixe, as informações que chegam da Baixada é de que os dirigentes santistas já não contam mais com o jogador como reforço. Não para essa janela, pelo menos. Até porque a vontade do jogados seria voltar à Vila Belmiro, como circula pelos bastidores do clube paulista.

O técnico Roger Machado comentou o fato de o camisa 29 estar conversando com o Peixe após a partida:

— Conto com ele enquanto estiver conosco. Hoje (sábado) foi possível levá-lo ao banco. Mas, por justiça e pela gestão do processo, eu tinha por dever oportunizar ao Bruno Henrique iniciar a partida. Ele já vinha entrando muito bem nos últimos jogos — disse o treinador. Se não houver reviravolta até sábado (22), Thiago Maia também será opção para a partida do Internacional contra o Caxias, no Centenário, pela ida da semifinal do Gauchão. O jogo de volta está marcado para 1º de março, no estádio Beira-Rio.

