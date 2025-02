O técnico Roger Machado pode ganhar um reforço de peso no primeiro confronto com o Caxias, na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Isso porque Bruno Tabata pode retornar ao Internacional no sábado (22).

continua após a publicidade

🔴 Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O meia começa a semana de preparação na fase final de transição da recuperação, começando a trabalhar em campo, com os demais jogadores. Assim, o camisa 17 poderá, enfim, estrear em 2025. E justamente na reta decisiva da competição.

Titular da equipe do Titular do técnico Roger Machado no ano passado, Tabata teve um desconforto muscular na coxa esquerda no começo da pré-temporada. Em tratamento, perdeu todas as partidas do Gauchão até aqui.

continua após a publicidade

Na última atualização, divulgada no sábado (15), antes da vitória de 2 a 0 sobre o Monsoon, o Internacional informou que o jogador já trabalha com o restante do elenco.

(Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Opção para a a vaga de Alan Patrick?

A possibilidade de volta do atleta surge como mais uma opção para as ausências de Alan Patrick e de Wesley, afastados por lesão desde a quarta-feira (12). O técnico Roger Machado testou Borré no lugar do camisa 10 e Carbonero no do 21. Agora, Tabata é mais uma alternativa.

continua após a publicidade

Os trabalhos da semana, que começam nesta terça (18), irão definir a situação de Bruno Tabata, mas a possibilidade de que ele seja relacionado para o primeiro jogo contra o Caxias é real. A partida de ida será no próximo sábado (22), às 16h30min (de Brasília), no Centenário.

O 17 ainda não autuou no estadual porque a comissão técnica optou por uma preparação física maior com para que o atleta possa ter condições melhores de suportar o desgaste do calendário de jogos. É o primeiro ano em que Tabata começa no Internacional. Ele estreou pelo Colorado em agosto de 2024, contratado do Qatar SC. Foi constatado que o jogador acabou sofrendo com a reta final do Brasileirão.