Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 21/8/2025
O Inter recebe o Flamengo nesta quarta (20), pela Libertadores
Após o RESULTADO RESULTADO Internacional se reapresenta na tarde desta quinta-feira (21) para iniciar a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, sábado (23), em Belo Horizonte.
Agenda
O elenco alvirrubro se reapresenta às 16h (de Brasília) para iniciar a preparação para enfrentar o Cruzeiro, sábado (23), às 18h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os atletas que iniciaram o jogo na quarta (20) devem fazer trabalhos regenerativos. Os demais, terão treinos táticos e técnicos com bola.
Calendário
- Quinta (21/8) – treino às 16h
- Sexta (22/8) – treino às 10h, com viagem para Belo Horizonte após treino
- Sábado (23/8) – Cruzeiro x Internacional, 18h30min
- Domingo (24/8) – Retorno de viagem
Gurias Coloradas
As Gurias Coloradas têm a partida de volta da semifinal do Brasileirão Sub-20 contra o Botafogo, nesta quinta, às 15h30min, no estádio do Passo D'Areia. Como perdeu por 3 a 0 na ida, o Inter precisa vencer por quatro gols de diferença.
Próximos jogos o Internacional
Passados os confrontos as oitavas de final da Libertadores, o Inter terá cinco jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. A sequência começa neste sábado (23), no confronto contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Após o segundo jogo, no outro domingo (31), contra o Fortaleza, no Beira-Rio, a competição para devido à Data Fifa para rodada das eliminatórias.
- 23/8 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Cruzeiro x Internacional
- 31/8 – Domingo – 20h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Fortaleza
- 13 ou 14/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 20/9 ou 21/9 – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – a confirmar – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
