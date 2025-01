O Internacional já tem a primeira baixa confirmada antes mesmo do início da temporada. Gabriel Carvalho sofreu uma fratura no pé e precisará passar por cirurgia. O meia estava convocado para a Sul-Americana Sub-20, com a Seleção Brasileira.

O jogador não está realizando a pré-temporada com o Internacional. Convocado por Ramon Menezes para a Seleção Brasileira Sub-20, Gabriel sofreu a lesão no período de treinamentos, na Granja Comary, antes do torneio sul-americano, que ocorre na Venezuela. No domingo (12), o Brasil realizou um amistoso contra o Maricá e o meia Colorado anotou um dos dois gols da partida.

Gabriel Carvalho foi convocado por Ramon Menezes (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O atleta sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé, sendo necessária a cirurgia. Ainda não há a confirmação do tempo que o meia ficará afastado dos gramados. A programação de recuperação de Gabriel será definida após os exames agendados para esta segunda-feira (13).

Venda de Gabriel não está sob risco

Gabriel Carvalho foi vendido ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. A lesão, todavia, não interfere na negociação e não há motivo para os torcedores Colorados se preocuparem. No entanto, a redução do tempo de jogo pode dificultar o cumprimento das metas contratuais que aumentariam o valor da negociação de 17 para 22 milhões de dólares.

Gabriel Carvalho renderá valor milionário ao Internacional. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

O jogador só deixará o Internacional em agosto, quando completar 18 anos. Antes disso, ele poderá ser utilizado por Roger Machado ao longo das competições que o Colorado disputará até o oitavo mês do ano.