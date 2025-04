Gre-Nal 447: escalação do Internacional para o clássico

Como indicaram os treinos da semana e, principalmente os trabalhos da sexta-feira (18), o técnico Roger Machado terá apenas um desfalque para o Gre-Nal 447, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida das 21h (de Brasília) deste sábado (19), na Arena do Grêmio, a escalação do Internacional para o 100º clássico do século 21 contará o retorno do atacante Wesley. O zagueiro Victor Gabriel fica no banco.

Desde o treinamento de terça (19), o elenco alvirrubro ganhou o reforço dos quarto-zagueiros Victor Gabriel e Juninho. Titular e reserva da posição estavam afastados por lesões musculares, mas foram reintegrados ao grupo. Os dois ficam à disposição para o decorrer do confronto. Dessa forma, o uruguaio Rogel seguirá na equipe, formando a dupla de zaga como Vitão.

Ataque terá Vitinho, Valencia e Wesley

No ataque, sem trabalhar desde o começo a semana, Wesley participou normalmente das atividades da sexta, garantindo presença no derby. O 21 sentiu um desconforto muscular no 0 a 0 com o Fortaleza, no domingo (13), e ficou de fora inclusive da derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, na quarta (16).

Na frente, além de Wesley e de Enner Valencia, Vitinho completa o setor. Com isso, o ataque titular do Internacional terá a ausência de Johan Carbonero no derby desta noite. O colombiano segue no departamento médico. Dessa forma, Roger Machado escala o Colorado com Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Enner Valencia e Wesley.

Já o Grêmio do interino Jayme de Almeida vai a campo com Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson e Monsalve; Cristian Oliveira e Braithwaite.

