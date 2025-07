Análise: nada mudou, pelo menos o Internacional voltou a vencer

Era para ser uma tarde de reencontros. Da torcida com o estádio e seu time do coração. Do time com o bom futebol e as vitórias no Campeonato Brasileiro. O que se viu no gélido sábado (12) porto-alegrense, porém, não agradou. Tanto que em vários momentos a torcida vaiou o que via em campo. Ao que parece, nada mudou, mas pelo menos o Internacional voltou a vencer ao bater o Vitória por 1 a 0, gol de Bruno Tabata no apagar das luzes.

Com o resultado, o Colorado foi a 14 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Seu próximo confronto é contra o Ceará, no domingo (20), às 11h (de Brasília), novamente no estádio Beira-Rio.

Dificuldades para chegar ao gol

Tem sido assim contras equipes que jogam na retranca. Que o digam Maracanã, no jogo de ida da Copa do Brasil, Mirassol, Sport e, agora, o Leão da Barra, no Brasileirão. O time de Roger Machado tem enfrentado dificuldades para encontrar espaços e, principalmente, finalizar. Quando consegue, tem pecado nos lances finais.

Se olhados os números do jogo, o placar poderia, ou deveria ter sido maior. Mas o último passe ou o último toque acabaram sendo errados.

Aos números do jogo

Conforme o Sofascore, o Alvirrubro trocou 625 passes, com 87,8% de acerto, para conseguir 20 finalizações. Somente três delas foram certas. Ou seja, no gol. Uma o goleiro defendeu. Outra foi para fora. E uma, Tabata meteu nas redes.

Dessas finalizações, 12 delas foram dentro da área. O Inter até conseguiu furar a retranca montada por Fábio Carille na sua estreia no Vitória. Afinal, teve 31 ações com bola na grande área.

“Resultado melhor do que o jogo”

Só que nem sempre contam a história real da partida. Afinal, a atuação do time, ficou a dever. O próprio técnico Roger Machado disse isso.

– Todos nós esperávamos que fosse uma atuação melhor. Mas para a retomada, o que importava nesse momento, com 30 dias sem jogos, falta de ritmo, situação delicada na tabela, o resultado foi melhor que o jogo. Para a retomada, pelo resultado, foi bom – comentou na coletiva.

Para a torcida concorda com o comandante colorado. Tanto que vaiou na saída do primeiro tempo. E novas vaias sugiram ao longo da etapa final, em erros de passe. Para se manter longe do Z4 e conseguir se classificar nas copas do Brasil e da Libertadores, o Inter precisará reencontrar o bom futebol.