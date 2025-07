Como foi a estreia do novo lateral-direito do Internacional

Apesar de algumas observações entre torcedores e jornalistas criticando, a estreia de Alan Benítez do novo lateral-direito do Internacional, promovida no segundo tempo no 1 a 0 sobre o Vitória, sábado (12), no estádio Beira-Rio, foi bastante positiva. O paraguaio começou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo, no lugar do zagueiro Clayton Sampaio, amarelado.

A troca promoveu uma mudança tática no esquema inicial. Com a entrada de Benítez na direita, Aguirre foi deslocado para o lado esquerdo e Victor Gabriel voltou para a zaga para formar a dupla com Vitão.

Entreouvido pelo Beira-Rio

Nas arquibancadas do Beira-Rio e na tribuna de imprensa, foram ouvidos alguns comentários.

– Esse lateral novo do Inter... sei não... – comentou uma jornalista no elevador

– Sem tempo de bola – disse um repórter na zona mista.

– Meio afobado, porra louca e não sabe cruzar. Mas tem vontade – avaliou um torcedor nas cadeiras.

“Fraco”, “me pareceu meio desengonçado”, foram outras avaliações ouvias entre a torcida. O técnico não chegou a ser questionado sobre a atuação do camisa 23, mas comentou:

– O que a gente tem visto do Benítez nos treinamentos tem nos entusiasmado.

Números do jogo

O paraguaio esteve em campo por 51 minutos. Conforme dados da partida registrado no Sofascore, portal especializado em estatísticas, além do passe para Valencia fazer o cruzamento que acabou no gol de Bruno Tabata, o lateral teve como destaque o aproveitamento nos passes certos: 19 de 23 tentativas, com um aproveitamento de 83%.

Ou seja, as análises entreouvidas pelo Beira-Rio foram uma primeira impressão sem levar em conta a atuação como um todo.

As estatísticas de Alan Benítez

Ações com a bola: 41 Passes certos: 19/23 (83%) Passes decisivos: 2 Cruzamentos: 1 acerto em 4 tentativas Passes longos: 1 Duelos ganhos no chão: 3 Total de desarmes: 3 Perda da posse de bola: 8

Conheça mais o paraguaio

Anunciado no final de junho, contratado junto ao Cerro Porteño-PAR, Alan Benítez tem vínculo com o Inter até dezembro de 2026. Aos 31 anos, ele foi trazido para ser uma alternativa ao argentino Braian Aguirre.

O 23 iniciou a carreira no Libertad. No Paraguai, também defendeu Olimpia e o próprio Ciclón. Jogou um ano no Minnesota United, da MLS, clube em que permaneceu de 2022 e 2023, retornando ao Cerro de onde saiu no final do Campeonato Paraguaio.