Gre-Nal 447: histórico é de equilíbrio no Brasileirão

Quando o assunto é Gre-Nal, na semana Gre-Nal, não só o noticiário do dia a dia interessa ao torcedor. As estatísticas também são levadas em conta, e como! E os dados sempre podem levar para um lado ou para o outro. Se o Grêmio vence mais na Arena, e o Internacional defende uma invencibilidade de sete jogo, o histórico do clássico é de equilíbrio no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Brasileirão teve sua primeira edição em 1971 e, até a atual, passou por diversas fórmulas. Da época com fase de grupos, com etapas finais, aos pontos corridos, foram 66 derbys entre os lados azul e vermelho de Porto Alegre.

Até semifinal já aconteceu. Em 1988, já entrando em 1989, a etapa colocou o Internacional do campeonato após um 0 a 0 no Olímpico, e uma virada de 2 a 1, com um a menos, no Beira-Rio, jogo esse que ficou conhecido como Gre-Nal do Século.

continua após a publicidade

Mas o que interessa é que os números são iguais para os dois lados: 24 vitórias para cada um. A vantagem do Tricolor Gaúcho vem nos gols, 66 contra 62 do Colorado.

Nilson no Gre-Nal do Século, em 1989 (Foto: Diulgação)

Números do Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro

66 jogos 24 vitórias do Grêmio 24 vitórias do Internacional 18 empates 66 gols do lado tricolor 62 do lado colorado

Nove anos sem o clássico

Um dado curioso que podemos levar em conta nas estatísticas do nacional é que algumas edições da competição não tiveram sequer um Gre-Nal como entre os anos de 1980 e 1984 – devido à forma de disputa – ou em 1991, 2005, 2017 e 2022 – quando Grêmio (1991, 2005 e 2022) ou Internacional (2017) disputaram a Série B.

continua após a publicidade

Outro detalhe, apenas quatro goleadas foram registradas. Três para o lado azul: 4 a 0, no Beira-Rio, em 1977, e 4 a 1, em 2014, e 5 a 0, em 2015, na Arena. Já a parte vermelha aplicou 5 a 2, em 1997, no Olímpico, e 4 a 1, em 2008, na sua cancha.

Os estádios mais usados

Outra informação interessante é que que de 1971 a 1979, todos os clássicos foram disputados na cancha alvirrubra. Nesse período, o clássico era jogado com torcida divida meio a meio, como o Olímpico ainda não era Monumental, ou seja, não tinha o segundo andar de arquibancadas, o Gre-Nal ficava para o Beira-Rio. Por conta isso, a casa colorada lidera como palco, com 38 partidas. O antigo Olímpico vem atrás, com 17 jogos, com a Arena somando nove derbys.

Fora de Porto Alegre, apenas dois enfrentamentos. Um no estádio Centenário, em Caxias do Sul, durante as obras de remodelação do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014, e no Couto Pereira, em Curitiba, enquanto a Arena não era liberada após a enchente do ano passado.

Todos os clássicos no Brasileirão