Gre-Nal 447: Victor Gabriel e Wesley reforçam o Internacional

O último treino antes do Gre-Nal 447 trouxe duas confirmações para o time o técnico Roger Machado. O zagueiro Victor Gabriel e o atacante Wesley estão definitivamente de volta e devem reforçar o Internacional para enfrentar o Grêmio no clássico deste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h, na Arena do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme apurou o Lance!, o treinamento desta manhã teve grupo completo, com retorno às atividades do atacante. Poupado desde o começo da semana, por um desconforto muscular, o camisa 21 teve confirmação de que não está lesionado e está pronto para o jogo.

O mesmo acontece com o zagueiro, que está pronto para retornar ao time titular. O 41, fora da equipe desde o Gre-Nal 446, na decisão do Estadual, vem treinando desde a terça (15). Seu reserva Juninho também está à disposição.

continua após a publicidade

Dessa forma, Roger Machado deve mandar o Alvirrubro a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Valencia e Wesley.

Gabriel Mercado volta em julho

Outra boa notícia surgiu: Gabriel Mercado já trabalha em campo. Afastado desde setembro de 2024, por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o zagueiro está na fase final de recuperação. Segundo a apuração, o tratamento do argentino vem evoluindo bem.

continua após a publicidade

Com isso, o defensor já vem participando de algumas atividades físicas em campo, como aconteceu na manhã desta sexta. A comissão técnica tem previsão de que o atleta volte a ficar à disposição de Roger Machado a partir do mês de julho, após a parada para a disputa do Mundial de Clubes.