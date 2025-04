Gre-Nal 447: confira o retrospecto do clássico na Arena do Grêmio

Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (19), às 21h, no Gre-Nal 447, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Este será o 26º clássico na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Até aqui, nos 25 clássicos disputados no atual estádio gremista, inaugurado no final de 2012, foram nove vitórias do Grêmio, 13 empates e três triunfos do Inter. O Tricolor marcou 31 gols, contra 15 tentos colorados.

Relembre o primeiro e último clássico Gre-Nal na Arena do Grêmio

O primeiro Gre-Nal na Arena do Grêmio ocorreu em 4 de agosto de 2013, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, e terminou empatado em 1 a 1. Hernán Barcos marcou o primeiro gol do clássico no estádio, para o Tricolor, e o recém-aposentado Leandro Damião empatou para o Inter.

continua após a publicidade

Já o último Gre-Nal na Arena do Grêmio traz boas recordações para os colorados. No jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho deste ano, o time de Roger Machado dominou o de Gustavo Quinteros e venceu por 2 a 0, com gols de Carbonero e Alan Patrick.

Bernabei e Carbonero comemoram o primeiro gol da vitória do Internacional no Gre-Nal 445. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Neste sábado (19), no entanto, o Grêmio não terá Quinteros no comando, já que o treinador argentino-boliviano foi demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, na última quarta-feira (16), no interior de São Paulo. James Freitas, auxiliar-técnico permanente, comandará o Tricolor de forma interina.