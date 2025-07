Sem compromisso no meio da semana – a partida contra o Bahia foi adiada porque o Esquadrão de Aço joga pela repescagem da Sul-Americana –, o grupo do Internacional volta a trabalhar nesta terça-feira (15).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

Os treinos desta semana serão todos às 10h. Na segunda (14), os jogadores que não atuaram no 1 a 0 contra o Vitória, no sábado (12), participaram de um jogo-treino com o Sindicato dos Atletas. A notícia mais importante foi o retorno de Bernabei às atividades com bola.

Bernabei, lateral-esquerdo do Internacional, em jogo-treino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A agenda da semana

Terça-feira (15) – 10h

Quarta (16) – 10h

Quinta (17) – 10h

Sexta (18) – 10h

Sábado (19) – 10h

Domingo (20) – 11h – Inter x Ceará

Sub-17 do Celeiro de Ases

Os guris do sub-17 voltam a campo nesta terça (15) pelo Brasileirão da categoria. A partida contra o Bahia está marcada para asa 15h, no CT Evaristo de Macedo. O Inter a 17ª colocação, com seis pontos, em nove jogos.

continua após a publicidade

Gurias do sub-20

A segunda (14) teve Gre-Nal pelo Gauchão Sub-20. Nas partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Gurias Coloradas venceram por 2 a 0. O Inter lidera a competição, que só tem quatro times, com seis pontos, seguido pelo Flamengo, com três. Grêmio e Cruzeiro não pontuaram.

O jogo de desta segunda mostra que a base vem forte. Nos últimos três clássicos da categoria, Joana marcou um gol em cada.

Próximos jogos o Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Colorado continua tendo quatro confrontos no Beira-Rio e apenas um fora. Compromisso seguinte segue sendo na sua cancha.

continua após a publicidade