Gre-Nal 447: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo GRE INT 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Sábado (19), às 21h (de Brasília) Local Arena do Grêmio, Porto Alegre Árbitro Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC) Var Wagner Reway (ES)

Grêmio e Internacional se enfrentam pelo clássico 447 na noite deste sábado (19). A bola rola às 21h (de Brasília) na Arena, em Porto Alegre. O confronto válido pela quinta rodada co Campeonato Brasileiro terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere.

A dupla Gre-Nal chega de derrota no meio de semana – o Tricolor Gaúcho foi goleado por 4 a 1 pelo Mirassol, no Interior de São Paulo, e o Colorado perdeu a invencibilidade ao levar 1 a 0 do Palmeiras, no Beira-Rio. Mesmo assim, os dois times estão em momentos diferentes.

O Grêmio demitiu o técnico Gustavo Quinteros após vencer uma e perder três no Brasileirão, além de não ter conquistado o tão sonhado octa no Estadual. Já o Internacional retomou a hegemonia no Gauchão e soma 11 vitórias, seis empates e uma derrota no ano, com 32 gols a favor e apenas 11 contra.

Tudo sobre Gre-Nal 447 (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

5ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR:Wagner Reway (ES)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



GRÊMIO (técnico: Jayme de Almeida, interino): Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

INTERNACIONAL (técnico: Roger Machado): Anthoni; Aguirre, Rogel (Victor Gabriel), Vitão, e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Bruno Tabata (Wesley), Valencia e Vitinho.