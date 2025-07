Mercado da Bola: uruguaio cada vez mais perto do Internacional

Mesmo que a direção negue oficialmente, o uruguaio Alan Rodríguez está cada vez mais perto do Internacional. Conforme apurou o Lance!, jornalistas argentinos e uruguaios dão como certa a apresentação do camisa 8 do Argentinos Juniors no Beira-Rio nessa semana. Já o estafe do atleta disse trabalhar para que ele acerte com Colorado e que estão faltando detalhes. Alguns fatos do final de semana indicam para o acerto.

O interesse pelo uruguaio do Semillero del Mundo foi antecipado pelo Lance!. É possível que, com sua contratação, o clube recue na proposta feita pelo colombiano Juan Portilla, do Talleres-ARG, devido ao número de estrangeiros no clube.

Retirado do jogo de domingo

Titular e capitão do time do beira La Paternal, Rodríguez foi tirado da partida deste domingo (13). Ele estava relacionado para enfrentar o Boca Juniors, pela primeira rodada do Torneo Clausura, que terminou empatado em 0 a 0. Imediatamente surgiram as informações de que o atleta não jogou por estar em negociação com o Inter.

Os relatos vieram de setoristas do Argentinos, especialista no Mercado da Bola e jornalistas uruguaios que acompanham a carreira de Rodríguez. Após o confronto, o técnico do Semillero foi questionado sobre a ausência do seu 8. Após falar em questões físicas, ele acrescentou:

– Ele tem promessas de venda. Tem algumas ofertas voltando. Hoje ficou fora do banco, porque ele queria se concentrar. Veremos se sai uma oferta, se é boa para o clube, para ele – comentou Nicolás Diez.

O estafe do jogador confirmou a negociação com o Inter. A informação é de que o atleta quer ser negociado na atual janela. De acordo com as pessoas que trabalham com ele, tudo está sendo feito para que Rodríguez acerte com Colorado. Faltam detalhes

Nova proposta colorada

Os relatos obtidos pela reportagem dão conta de que a direção colorada apresentou uma nova oferta pelo jogador – seria a terceira. Dessa vez, a proposta teria chegado aos valores considerados aceitáveis pelo clube portenho.

Há informações de que o valor tenha subido de 3 milhões – R$ 16,7 milhões na cotação desta segunda-feira (14) – para 4 milhões de dólares – R$ 22,2 milhões. Outros dizem que o Alvirrubro teria baixado o percentual dos direitos federativos adquirido – com o Argentinos Juniors ficando com mais de 20% do jogador. O certo é que os argentinos teriam achado aceitável.

Questionado mais de uma vez, um cartola colorado admitiu as conversas em duas palavras:

– Estamos trabalhando.

De acordo com jornalistas argentinos e uruguaios, Rodríguez seria esperado no Beira-Rio ainda nesta semana.

O que dificultaria o negócio

O Argentinos Juniors comprou Rodríguez junto ao Boston River-URU em 2021, por 1,5 milhões de dólares. O contrato envolveu uma cláusula de 50% de mais valia. Ou seja, em cima do lucro obtido, o time portenho teria que repassar metade para o montivedeano. Por isso, os dirigentes de La Paternal querem cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32,7 milhões).