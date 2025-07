Como antecipou o Lance! antes da abertura do Mercado da Bola, o atacante Alemão está trocando a Espanha pelo México. E o Internacional tem valor a receber pela transferência do atacante que passou pelo Beira-Rio entre 2022 e 2023. O Colorado teria direito a 30% do valor da negociação. Na sua conta no X (antigo Twitter) o atleta divulgou um vídeo se despedindo dos Carboyones.

– Foram dois anos inesquecíveis! Os levarei sempre em meu coração. Sou eternamente grato por tudo o que vivi aqui em esta cidade, no clube com meus companheiros, estafe, corpo técnico e, acima de tudo, com vocês, por todo o carinho. Adeus! – escreveu o atacante.

Destino mudou

Após dois anos no Real Oviedo – nos quais disputou 84 partidas, marcou 22 gols e cinco quatro assistências –, o brasileiro jogará no México. Apesar de o clube espanhol fazer parte do mesmo grupo que é dono do Pachuca e do León, a transferência ocorre como qualquer outra, envolvendo valores.

O objetivo era colocar o jogador no Esmeraldas, como noticiou o Lance!. Porém, o negócio foi feito em nome de Los Tuzos, e, assim, Alemão terá que jogar pelo Pachuca no primeiro ano de contrato. Isso porque ele não poderia ter outra transferência na mesma temporada.

Quanto o Inter receberá

Como o negócio envolve transferência de dinheiro entre os clubes, parte desse valor teria de ser repassado ao Inter. É que o contrato da venda de Alemão ao grupo dos três clubes previa o repasse de 30% de uma futura negociação aos cofres alvirrubros.

A troca do Oviedo pelo Pachuca teria sido feita por 3,3 milhões de dólares – ou R$ 18,4 milhões no câmbio desta segunda-feira (14). Assim, os cofres colorados receberiam 1 milhão de dólares (ou R$ 5,8 milhões).