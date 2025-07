Reservas do Internacional participam de jogo-treino

Na reapresentação do grupo colorado após vencer o Vitória por 1 a 0, os atletas do Internacional que não começaram da partida de sábado (12), válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, participaram de uma atividade especial na manhã desta segunda-feira (14). Eles participaram de um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas. O principal destaque foi a entrada de Bernabei, que trabalhou normalmente.

O Colorado venceu a atividade por 2 a 0, com gols pelo zagueiro Gabriel Mercado e pelo paraguaio Óscar Romero.

Quem participou das atividades

O trabalho foi realizado em dois tempo de 30 minutos - o gols foram marcados na etapa inicial. O time do Inter começou com Anthoni; Alan Benítez, Kaíque Rocha, Mercado e Ramon; Luis Otávio, Diego Rosa e Óscar Romero; Gustavo Prado, Valencia e Ricardo Mathias.

No decorrer do treino, entraram o goleiro Ivan Quaresma e Bernabei, além dos guris Jhonatan, Allex e Diego Coser, do sub-20.

Gabriel Mercado no jogo treino contra o Sindicato dos Atletas (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Treinos pela manhã

Os jogadores que começaram a partida pelo Brasileirão no final de semana também tiveram trabalho na manhã desta segunda. Eles participaram de um treino físico no gramado do CT Parque Gigante.

A sequência da preparação para o próximo compromisso será realizado a partir desta terça (15), sempre às 10h (de Brasília). O domingo (20), às 11h, o Colorado recebe o Ceará, em enfrentamento válido pela 15ª rodada da competição nacional.

Treino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

