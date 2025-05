Em busca de recuperação, Internacional deve repetir escalação

O Internacional recebe o Mirassol na noite deste domingo (18) em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Assim como interrompeu sequência três derrotas na quinta-feira (15), ao bater o Nacional-URU, por 2 a 0, pela Libertadores, o Colorado quer voltar a vencer no Brasileirão, na partida válida pela nona rodada, às 20h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio. Para isso, deve repetir a escalação que atuou em Montevidéu.

Duas das três derrotas consecutivas que o Alvirrubro teve foram pelo torneio nacional. No dia 3, o time o técnico Roger Machado perdeu por 4 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena. No dia, 11, foi a vez de ser goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, no Engenhão.

Três volantes e guri na frente

Por isso, para reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão, o treinador deverá manter a escalação que ganhou do Bolso na competição continental. Ou seja, o meio-campo terá três volantes, com a manutenção de Bruno Henrique e Thiago Maia ao lado de Fernando e Alan Patrick. E no ataque, sem poder contar ainda com Rafael Borré e Enner Valencia, vai mais uma vez com Ricardo Mathias.

A atuação do guri de 18 anos agradou o comandante alvirrubro.

– Sempre digo que ele [Ricardo Mathias] é muito talentoso, mas vinha faltando um pouco de concentração nos trabalhos diários. De uns 20 dias para cá, ele já estava se mostrando mais competitivo nos treinos. Só disse para ele que ele tinha que ter nível de competição alto.

Assim, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.

