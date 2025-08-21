menu hamburguer
Lancepédia

Por onde anda Daniel Carvalho, ex-atacante de Internacional e Palmeiras?

Daniel Carvalho brilhou no CSKA Moscou e hoje atua como diretor esportivo.

Daniel Carvalho - Palmeiras - 2012
Daniel Carvalho em ação pelo Palmeiras, durante a temporada de 2012. (Foto: Ari Ferreira/Lancerpess!)
São Paulo (SP)
Dia 21/08/2025
07:37
Daniel da Silva Carvalho nasceu em 1º de março de 1983, em Pelotas (RS), e começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Internacional. Canhoto, habilidoso e com visão de jogo apurada, rapidamente se destacou no time profissional, atuando como meia-atacante e ponta. Entre 2001 e 2003, vestiu a camisa colorada em 66 partidas e marcou sete gols, chamando a atenção de clubes europeus. O Lance! te conta por onde anda Daniel Carvalho.

O talento de Daniel ficou evidente também nas seleções de base, onde participou da equipe sub-20 e depois da sub-23, integrando gerações que revelaram diversos nomes para o futebol brasileiro.

O auge no CSKA Moscou

No início de 2004, Daniel Carvalho se transferiu para o CSKA Moscou, da Rússia, que vivia um momento de forte investimento e buscava protagonismo no cenário europeu. Logo em sua estreia oficial, marcou o gol da vitória sobre o Spartak Moscou na Supercopa Russa.

O ano de 2005 marcou o auge de sua carreira. Daniel foi o grande destaque da campanha do CSKA na Copa da UEFA, sendo decisivo na final contra o Sporting, em Lisboa. Participou diretamente dos três gols na vitória por 3 a 1, garantindo o título inédito para um clube russo e sendo eleito o melhor em campo. No mesmo ano, foi o primeiro estrangeiro a ser eleito Jogador do Ano na Rússia pelos jornais Futbol e Sport-Express.

Além da conquista europeia, também marcou gol contra o Liverpool na Supercopa da UEFA e acumulou títulos nacionais, consolidando-se como um dos ídolos do clube.

Retorno ao Brasil e novos desafios

Apesar do sucesso na Rússia, as lesões e problemas físicos começaram a atrapalhar sua sequência. Em 2008, Daniel Carvalho retornou ao Internacional por empréstimo, mas não repetiu o mesmo brilho. Passou pelo Al-Arabi, do Catar, antes de assinar com o Atlético Mineiro, onde voltou a apresentar bom futebol entre 2010 e 2012.

Em 2012, foi emprestado ao Palmeiras, onde atuou em 32 partidas e marcou três gols, sendo importante em alguns momentos da campanha, mas sem conseguir se firmar como protagonista. Depois, defendeu Criciúma, Botafogo e Goiás, além de retornar ao futebol gaúcho para jogar pelo Pelotas e pelo Oeste.

Após se aposentar do futebol profissional, Daniel Carvalho chegou a atuar no futsal, vestindo a camisa do DC Futsal, onde mostrou que a técnica e a visão de jogo continuavam afiadas. Essa transição permitiu que mantivesse o contato com o esporte de forma competitiva, mas em um ambiente menos exigente fisicamente.

Por onde anda Daniel Carvalho?

Atualmente, Daniel Carvalho (@danielcarvalho19) é diretor esportivo do Pelotas, clube da sua cidade natal, depois ter iniciado no clube como diretor das categorias de base. Mantém uma relação próxima com jovens atletas, transmitindo a experiência adquirida ao longo de quase duas décadas de carreira. No projeto, conta com a colaboração de Taison, outro jogador revelado pelo Internacional, que também atua como mentor e apoiador. Em Pelotas, ele também tem uma academia e um espaço para eventos.

Clubes em que Daniel Carvalho atuou

  1. 2001–2003 – Internacional (Brasil) – 66 jogos, 7 gols
  2. 2003–2010 – CSKA Moscou (Rússia) – 85 jogos, 9 gols
  3. 2008 – Internacional (Brasil, empréstimo) – 12 jogos
  4. 2010 – Al-Arabi (Catar, empréstimo) – 10 jogos, 3 gols
  5. 2010–2012 – Atlético Mineiro (Brasil) – 41 jogos, 6 gols
  6. 2012 – Palmeiras (Brasil, empréstimo) – 32 jogos, 3 gols
  7. 2013 – Criciúma (Brasil) – 15 jogos, 1 gol
  8. 2015 – Botafogo (Brasil) – 30 jogos, 2 gols
  9. 2016 – Goiás (Brasil) – 21 jogos, 1 gol
  10. 2017 – Pelotas (Brasil) – 7 jogos
  11. 2017 – Oeste (Brasil) – 2 jogos
  12. 2018 – Pelotas (Brasil)

