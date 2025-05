Internacional x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo INT MIR 9ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 18 de abril, 20h30min Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Assistentes Alessandro Rocha Matos (BA) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa-SC) Onde assistir

Após voltar a vencer, depois de três derrotas seguidas, o Internacional volta a campo às 20h30min deste domingo (18) para enfrentar o Mirassol. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro e servirá para a equipe do técnico Roger Machado consolidar a retomada da boa fase e se afastar da zona de rebaixamento. Antes do começo da nona rodada, o Colorado soma nove pontos, dois a frente do Vasco e do Juventude, 17º e 18º colocado respectivamente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Dada a importância do confronto para o Colorado, o técnico Roger Machado deve voltar a escalar o time com força máxima, deixando para poupar jogadores na quinta (22), quando enfrenta o Maracanã-CE, em Florianópolis, pela partida de volta da Copa do Brasil.

Tudo sobre o jogo entre Internacional e Mirassol, pelo Brasileirão (onde assistir, horário, escalações e local)

A delegação do Internacional voltou de Montevidéu ainda na noite de quinta (15), após jantar no vestiário do estádio Gran Parque Central. O voo chegou a Porto Alegre na madrugada de sexta (16), com os jogadores sendo liberados para se reapresentarem apenas à tarde, quando fizeram um trabalho regenerativo.

continua após a publicidade

O grupo volta a treinar na tarde deste sábado (17), quando o treinador deve confirmar a escalação. O lado do Mirassol, será a primeira partida da equipe do paulista no Beira-Rio. A vitória de virada sobre o Corinthians, na rodada passada, foi bastante comemorada. O destaque do time é o lateral-esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio.

Ingressos para Inter x Mirassol

Os ingressos para a partida com o Mirassol já estão à venda. Para sócios Campeão do Mundo: R$ 14 a R$ 119; sócios Nada vai nos separar: R$ 42 a R$ 239; não sócios: R$ 70 a R$ 299.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X MIRASSOL

9ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de abril de 2025, às 20h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Ricardo Mathias e Wesley.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Edson Carioca e Fabrício Daniel; Iury Castilho.