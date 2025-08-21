Botafogo e Internacional se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20

O primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Feminino Sub-20 é entre Botafogo e Internacional, que entram em campo nesta quinta-feira (21), às 15h30, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O jogo será transmitido pelo Sportv.

No primeiro jogo, realizado no Nilton Santos, o clube carioca venceu por 3 a 0, com gols de Thainara e Rhaissa (2), artilheira do time com cinco gols na competição. Assim, o Alvinegro pode perder por até dois gols de diferença para se classificar. Para avançar, as Gurias Coloradas precisam vencer com uma vantagem de pelo menos três gols. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai pros pênaltis.

Caminho do Botafogo até a final

O Botafogo terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino Sub-20. No Grupo B com Bragantino, Sport e Independente, marcou 20 gols e não sofreu nenhum.

Nas quartas de final, eliminou o Santos nos pênaltis por empatar no placara agregado. As Sereinhas da Vila venceram a ida por 3 a 1 em casa, mas perderam por 2 a 0 fora. Nas penalidades, as cariocas venceram por 5 a 3.

Caminho do Internacional até a final

No Grupo C, o Internacional também ficou invicto na primeira fase, vencendo todos os seis jogos. Contra Grêmio, Paysandu e Itacoatiara, marcou 39 gols e não teve sua defesa vazada.

Nas quartas de final, eliminou a Ferroviária com uma vitória por 2 a 1 e um empate em 1 a 1. Se conseguir reverter o placar contra o Botafogo, o Colorado chegará a sua terceira final, podendo conquistar o campeonato pela terceira vez.

Domínio no Brasileirão Feminino Sub-20

O outro finalista será decidido no confronto entre Flamengo e Corinthians, que jogam no mesmo dia, às 18h, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sportv. As Meninas da Gávea venceram o jogo de ida por 1 a 0 e possuem a vantagem do empate para ir à final.

Esta é a segunda temporada em que os quatro times são semifinalistas da competição. No entanto, em 2024 os confrontos foram diferentes: o Inter enfrentou o Flamengo, enquanto o Corinthians enfrentou as Alvinegro. Na ocasião, ambos os cariocas se classificaram e as Meninas da Gávea venceram as rivais por 7 a 0.

Vale destacar que, desde a primeira edição do Brasileiro Feminino Sub-20, apenas quatro times fizeram final. Em 2022 e 2023, Internacional e São Paulo protagonizaram a decisão e o Colorado levou a taça nas duas ocasiões. Em 2024, Flamengo e Botafogo decidiram o título, o que pode se repetir em 2025.

Voltando uma etapa, apenas sete times chegaram à semifinal. Além dos atuais, Fluminense, Grêmio e São Paulo alcançaram a etapa decisiva do campeonato nas temporadas passadas.