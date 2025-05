Ingressos para Internacional x Mirassol estão à venda

Os ingressos para o público geral para Internacional x Mirassol estão à venda no site do Colorado. Com nove pontos, dois à frente do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento, o time do técnico Roger Machado precisa vencer caso queira se distanciar da parte de baixo da tabela. Para isso, conta com a presença da torcida às 20h30min deste domingo (18), no estádio Beira-Rio.

Os preços para o jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro variam. Para sócios Campeão do Mundo, de R$ 14 a R$ 119; sócios Nada vai nos separar, de R$ 42 a R$ 239; não sócios, de R$ 70 a R$ 299.

Arbitragem definida

A CBF definiu a escala de arbitragem para a partida de domingo à noite. O jogo será comandado por Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Alessandro Rocha Matos, da Bahia, e Eduardo Gonçalves Cruz, do Mato Grosso do Sul. É o VAR ficará a cardo do árbitro FIFA de Santa Catarina Rodrigo D'Alonso Ferreira.

Inter vai com força total

Ainda sem o retorno dos atacantes Carbonero, Vitinho, Rafael Borré e Enner Valencia, Wesley continuará com a companhia de Ricardo Mathias. No meio, novamente três volantes. Assim, o técnico Roger Machao deve mandar Colorado a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Enquanto isso, o Mirassol do técnico Rafael Guanaes vem embalado pela vitória de virada em cima do Corinthians. O time paulista deve jogar com Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Gabriel, Edson Carioca e Fabrício Daniel; Iury Castilho.