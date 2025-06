DM do Internacional entrega quatro reforços para Roger Machado

O departamento médico do Internacional entregará quatro reforços para o técnico Roger Machado na retomada dos trabalhos após as férias. Assim, quando o grupo se reapresentar neste sábado (28) à tarde no CT Parque Gigante, o goleiro Sergio Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado e Victor Gabriel e o atacante Carbonero estarão à disposição da comissão técnica para os treinamentos.

O Colorado terá 15 dias de treinos até a volta do Campeonato Brasileiro, em 12 de julho, contra o Vitória. Na competição, o Alvirrubro amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

Quem já está liberado

O argentino Mercado e o colombiano Carbonero, que já vinham alternando atividades físicas e com bola, estão praticamente liberados, e devem participar dos treinos com o restante do grupo. O goleiro uruguaio está na fase final de recuperação da fratura na mão esquerda e também voltará aos trabalhos, assim como Victor Gabriel, que estava afastado por problemas no tornozelo direito.

A situação de Bernabei é um caso à parte. O lateral ainda inspira cuidados, já que sofreu uma lesão muscular grau 3, no dia 1°, na partida contra o Fluminense. O argentino ainda não estará liberado para os trabalhos com bola nesse começo de retomada, mas há expectativa de que ele volte para a partida contra o Vitória.

Carbonero tem alternado treinos com bola e físicos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Quem segue no DM

Enquanto isso, Bruno Gomes, Fernando e Vitinho seguem em tratamento no DM. Com rompimento o ligamento cruzado anterior o joelho esquerdo, Bruno Gomes tem previsão de retorno para novembro. Já o volante, que rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito, só deve voltar a treinar em dezembro.

Com fratura no cotovelo esquerdo, o atacante ainda não tem previsão de retorno, mas volta antes dos outros dois. No entanto, o camisa 28 ainda depende do acerto de sua renovação de contrato junto ao Dínamo de Kiev-UCR e de normativa da Fifa para permanecer no Brasil.

