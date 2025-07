Internacional formaliza proposta por volante colombiano

A direção do Internacional formalizou proposta para contratar o volante colombiano Juan Portilla. Destaque do Talleres, da Argentina, o jogador viria para atuar como primeiro volante, no lugar de Fernando, que está fora por lesão até o final do ano. O Colorado tem concorrência no negócio. Além do Atlético-MG, que teria conversado com o clube de Córdoba no começo do mês, o River Plate demonstrou interesse no atleta.

O Alvirrubro também está de olho no segundo volante Alan Rodríguez. O jogador é titular do Argentinos Juniors já foi alvo de sondagem.

Valor seria por 50% do passe

A proposta do Inter ao Albiazul foi divulgada pelo jornal argentino Olé e confirmada pelo Lance!. O Colorado apresentou oferta de 3 milhões de dólares, ou cerca de R$ 16,3 milhões na cotação desta segunda-feira (7). Pelo valor, o clube gaúcho ficaria com 50% dos direitos econômicos do colombiano. O problema é que a direção da equipe cordovesa considerou a investida abaixo do esperado.

Conforme as informações levantadas, a multa rescisória do atleta é o dobro, ou seja, 6 milhões de dólares, ou R$ 32,6 milhões. Há informações de que a liberação ocorreria por cerca de 5 milhões de dólares, ou R$ 27 milhões, mas com manutenção de parte dos direitos econômicos. Nessa linha, o River Plate se propôs a pagar 4 milhões de dólares, ou R$ 21,7 milhões.

Quem é Portilla

Juan Camilo Portilla tem 26 anos e nasceu na Colômbia. Em 2022, chegou ao América de Cali, que o vendeu ao Talleres em 2024, dois anos mais tarde, por 1,8 milhão de dólares. Ele também tem convocações para a seleção colombiana.

O colombiano tem características de um típico camisa 5, mas com qualidades ofensivas. É líder na equipe argentina em interceptações e possui bons números em acerto de bolas longas e passes. Titular, mesmo sem ser capitão, demonstra liderança ao comandar o meio-campo da equipe durante as partidas.

