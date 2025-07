Indicativos do time do Internacional na volta do Brasileirão

O jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, realizado na manhã de sábado (5), no CT Parque Gigante, foi fechado para a imprensa. O Lance!, porém, apurou como foi a montagem da equipe do técnico Roger Machado e traz os indicativos para o time do Internacional na volta do Campeonato Brasileiro. Equipe tem cinco mudanças que devem aparecer desde o começo da partida contra o Vitória, no sábado (12), às 16h30min, no estádio Beira-Rio.

Sem vencer desde 26 de abril no Brasileirão, o Colorado amarga a 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos. Para sair a zona de rebaixamento, basta conquistar os três pontos contra o Vitória, que tem os mesmos três pontos.

Como foi o jogo-treino

Na manhã ensolarada e de temperatura amena, cerca de 13ºC, o Inter venceu o Brasil-FAR por 3 a 1 em uma partida de dois tempos de 40 minutos. Thiago Maia marcou no primeiro tempo, em rebote de pênalti perdido por Alan Patrick. Na etapa final, Valencia marcou os dois gols que garantiram a vitória.

Mais do que o resultado, o confronto serviu para algumas observações e conclusões do técnico Roger Machado. Pelas informações recebidas pelo Lance!, tudo indica que os 11 que começaram jogando no sábado de ser o mesmo que iniciará o jogo contra o Vitória – com exceção de Alan Benítez.

Como será a defesa

A retomada do Brasileirão deve ser com Rochet, Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Ramon; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Benítez entrou na equipe porque Braian Aguirre foi poupado. O argentino sofreu uma pancada nas atividades de quinta (3) e foi preservado na sexta (4) e no sábado.

Já Sampaio foi escalado porque Vitão está suspenso. Caso o camisa 4 não obtenha o efeito suspensivo, Sampaio fará a dupla de zaga com Victor Gabriel, que retorna de lesão no tornozelo direito. Ramon só fica na posição se Bernabei não estiver liberado do tratamento para lesão muscular na coxa esquerda.

Thiago Maia assume o lugar de Fernando

Com a volta dos homens de frente, Roger Machado escalou o meio-campo com Thiago Maia de primeiro volante, no lugar de Fernando, que deve ficar no DM até dezembro. Ao seu lado, Bruno Henrique segue como segundo volante e Alan Patrick, claro, como armador do time. O 10 típico.

Na frente, Carbonero também retornou de lesão, dando a chance ao comandante alvirrubro a voltar a escalar três atacantes na frente. No jogo-treino, Wesley atuou pela direita e o colombiano pela esquerda, com Borré de centroavante, iniciaram o enfrentamento.

Qual foi o segundo time

Na segunda etapa, todo time foi mudado: Anthoni; Yan Henrique (lateral-direito da base), Mercado, Vitão e Pablo; Luis Otávio, Diego Rosa, Bruno Tabata, Oscar Romero e Gustavo Prado; Enner Valencia. Como no restante da semana, o equatoriano foi mais uma vez o destaque, mostrando disposição, inclusive marcando dois gols.

Mercado atuou no segundo tempo porque está há muito tempo sem atuar – desde setembro de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Como jogou no segundo time, deve iniciar a partida contra o Vitória no banco.