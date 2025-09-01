Análise: vitória do Internacional não aplaca o desgosto do mês de agosto

Não tem como não concordar com o técnico Roger Machado na primeira avaliação que fez sobre a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (31). O treinador colorado disse na primeira resposta na coletiva que “atuar bem era necessário, mas a vitória era muito mais importante”. De fato, os três pontos vieram e afastaram o time do Z4, mas, sem jogar bem, o Internacional não aplacou o desgosto do mês de agosto.

O Colorado saltou da 14ª para a 10ª posição da tabela de classificação, saindo dos 24 para os 27 pontos. Se afastou seis pontos da zona de rebaixamento, mas continua a oito do G6.

Um oceano entre defesa e ataque

Outra análise feita pelo comandante alvirrubro também fica difícil de não concordar. Aliás, numa homenagem ao cronista e torcedor do Inter Luis Fernando Verissimo, que faleceu no sábado (30), aos 88 anos, o relato do duelo mencionou: “o Alvirrubro até dominava as ações, mas como o escritor gaúcho escreveu certa vez, jogava com uma defesa europeia e um ataque sul-americano. Com um oceano entre eles”.

Na coletiva, ao ser questionado sobre qual seria a prioridade do trabalho na Data Fifa – o Brasileirão só volta no dia 13 –, Roger Machado até deu a impressão de que teria lido as duas frases antes de chegar à coletiva:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção [feita na defesa europeia, mas nem tanto assim, como veremos] e a finalização e o acabamento da jogada [o ataque sul-americano, idem]. Nesse intervalo, entre o jogo dos zagueiros e o dos meios-campistas e atacantes, a bola tem de chegar com mais qualidade.

Ao contrário da crônica de Verissimo, porém, nem a defesa colorada tem qualidades de solidez europeias – tomou uma média de 1,1 gol por jogo no ano –, nem o ataque apresenta as características ofensivas tradicionais do futebol sul-americano – o setor tem andado inoperante.

O próprio treinador falou da questão da defesa. Com a palavra, Roger:

– Um time que quer estar entre os cinco primeiros não pode tomar em média mais de um gol por partida.

Ou seja, mesmo com a vitória magra sobre o Fortaleza, o Internacional não convenceu. E terá que trabalhar muito durante a parada da competição para, enfim, dar um fim à crise que se instalou no Beira-Rio e aplacar o desgosto do mês de agosto.

O que vem pela frente

Agora, o Brasileirão para por quase duas semanas para a Data Fifa - desta segunda-feira (1º) até o dia 10. Com isso, mesmo precisando aperfeiçoar, e muito, o time alvirrubro ganhou dois dias de folga, se reapresentando para os treinos no CT Parque Gigante na quarta (3).

Só então começa a trabalho de preparação para enfrentar o Palmeiras, dia 13, na Allianz Arena. Como tomou o terceiro amarelo na partida contra o Fortaleza, Bernabei não enfrenta o Verdão.