Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, cronista e torcedor do Internacional

Morreu na madrugada deste sábado (30), o escritor Luis Fernando Verissimo. Torcedor do Internacional, o autor de 88 anos estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, há quase três semanas, quando foi diagnosticado com um princípio de pneumonia.

"O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento do escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, às 00h40 deste sábado (30), devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Aos 88 anos, ele estava internado desde o dia 11 de agosto", informou a instituição, em nota.

Em 2020, o cronista publicado nos principais jornais do Brasil operou um câncer ósseo na mandíbula. Os bons resultados da cirurgia, porém, foram atropelados por um AVC, sofrido em 2021, e pelo mal de Parkinson, além de problemas cardíacos.

Filho de peixe

Nascido em 26 de setembro de 1936, o porto-alegrense Luis Fernando Verissimo é filho de outro grande escritor gaúcho, o cruz-maltense Erico Verissimo, autor da saga O Tempo e O Vento e falecido há 50 anos, em 1975. Ainda criança, Luis Fernando viveu parte da infância e da juventude nos EUA, devido a compromissos profissionais do seu pai, já afamado romancista.

De volta a Porto Alegre na segunda metade dos anos 1950 encontrou uma de suas grandes paixões. Contrariando seu pai, gremista, passou a torcer pelo Sport Club Internacional. Costumava dizer que era "fanático, mas não muito" pelo Colorado. Tanto que, em 2004, lançou o livro Internacional: autobiografia de uma paixão, no qual conta sua relação com o clube.

Após se mudar para o Rio de Janeiro no começo dos anos 1960, trabalhou como tradutor e redator publicitário. Foi no Rio que conheceu e casou-se com Lúcia Helena Massa, mãe de seus três filhos (Fernanda, Mariana e Pedro). De volta à capital gaúcha, se encontrou como cronista ao substituir o colunista Sérgio Jockymann.

Nas publicações por onde passou – Zero Hora, Folha da Manhã, O Estado de S. Paulo, O Globo, entre outros – escreveu sobre tudo – futebol (principalmente sobre seu Inter e a Seleção Brasileira), cinema, música, literatura, política, economia...

Sucesso nos livros

Seu primeiro livro, O Popular, foi publicado em 1973, pela Editora José Olympio. Com subtítulo “crônicas, ou coisa parecida", reunia textos já veiculados na imprensa, o que seria o formato da grande maioria de suas publicações até hoje. Em 1975, veio o segundo, A Grande Mulher Nua. ano em que voltou a trabalhar em Zero Hora. Seu primeiro grande sucesso nacional veio em 1979, com Ed Mort e Outras Histórias.

Dois anos depois veio outro grande êxito, O Analista de Bagé, que teve sua primeira edição esgotada em dois dias. O personagem havia sido criado, mas não aproveitado, para o humorista Jô Soares. Em 1994, a antologia de contos de humor Comédias da Vida Privada virou best seller, tornando-se em seguida um especial da TV Globo (1994) e depois uma série de 21 programas, com roteiros de Jorge Furtado e direção de Guel Arraes.

AVC parou o escritor

Cronista publicado diariamente ao longo de décadas por jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, Verissimo parou de escrever devido às sequelas do AVC sofrido em janeiro de 2021. Ele também teve a fala afetada. As poucas palavras que proferidas saem em inglês.

– São coisas soltas, yeah, thank you, stop. Não chega a fazer uma frase, mas é em inglês. De vez em quando, os rapazes que ficam com ele [fisioterapeutas e enfermeiros] dizem também ‘Stop’, ‘No’, ‘Thank you, my friend'" – contou Lúcia, 81 anos recém-completos, casada há 61 com o escritor, à Folha de S. Paulo.

Bem-humorado como era, logo que os problemas com a fala surgiram, ironizou sua notória introversão-quase-mudez.

– Um dia ele chegou a dizer: "Eu não falava porque não queria, agora não falo porque não posso" – lembrou Lucia.

Ele vivia com a esposa, Lúcia, e com o filho caçula do casal, Pedro, na histórica casa da família no bairro Petrópolis. A residência é a mesma onde viveram o pai, Erico, e a mãe dele, dona Mafalda.