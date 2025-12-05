Primeira camisa do Internacional; relembre o uniforme

O vermelho simboliza energia e coragem, consolidando a identidade do Colorado como uma das mais reconhecíveis do futebol sul-americano.

O clube adotou o vermelho como cor principal na década de 1910, inspirando-se em clubes europeus.

A primeira camisa do Internacional, usada em 1909, era completamente branca, refletindo simplicidade e neutralidade.

A história da camisa do Sport Club Internacional revela como o clube gaúcho construiu, ao longo das décadas, uma das identidades visuais mais fortes do futebol brasileiro. Fundado em 1909 por jovens descendentes de italianos, o Inter começou sua trajetória com um uniforme muito diferente daquele que consagrou o Colorado — e que hoje é associado imediatamente ao clube. Antes do vermelho vibrante que se tornaria marca global, o Internacional entrou em campo com camisas totalmente brancas, sem detalhes e sem escudo. O Lance! apresenta a primeira camisa do Internacional.

Era um uniforme simples, condizente com os primórdios do futebol no Rio Grande do Sul e com os poucos recursos disponíveis. A cor branca era prática, fácil de produzir e muito utilizada por clubes recém-fundados na época. Só posteriormente o vermelho — inicialmente usado apenas como detalhe — se tornaria a cor dominante e definitiva da história colorada.

História da primeira camisa do Internacional

Nos primeiros anos após a fundação, em 1909, o Internacional utilizou uma camisa completamente branca, acompanhada de calção e meiões igualmente brancos ou pretos, conforme os registros da época. Era um padrão que refletia a simplicidade e o improviso característicos do futebol brasileiro em seus primórdios.

A versão inicial não tinha escudo bordado. O distintivo iria aparecer nos anos seguintes, quando o clube passou a se organizar de forma mais profissional.

O uso do branco também remetia à ideia de neutralidade e abertura — um valor fundamental para o Inter, criado para acolher imigrantes e descendentes de diferentes origens étnicas. Isso contrastava com clubes que restringiam filiações por questões culturais.

Do branco ao vermelho: a cor que mudou o clube

A virada visual do Inter ocorre ainda na década de 1910, quando o clube decide trocar o branco como cor principal e adotar de vez o vermelho como protagonista. A mudança foi motivada por três fatores centrais:

1 . Influências de clubes europeus

Times italianos e ingleses que utilizavam vermelho como cor predominante inspiraram a nova identidade. Era uma forma de trazer modernidade e imponência ao uniforme.

1 . Diferenciação regional

O Grêmio já utilizava azul desde 1903. O vermelho permitia um contraste imediato e ajudava a criar uma personalidade marcante para o Internacional nos primeiros clássicos.

1 . Significado simbólico da cor

O vermelho representava energia, paixão, vitalidade e coragem — atributos que se encaixaram perfeitamente na narrativa esportiva que o clube construiria.

O Internacional adotou então a camisa completamente vermelha, mantendo o branco como cor secundária. Essa estética se consolidaria e transformaria o Colorado em uma das equipes mais reconhecíveis da América do Sul.

Como era exatamente a primeira camisa do Inter

Registros históricos mostram um uniforme simples, típico da época:

camisa totalmente branca, sem listras gola redonda ou em “V”, dependendo da confecção tecido de algodão grosso calções brancos ou pretos meiões brancos ausência de numeração e escudo nos primeiros jogos

A estética é radicalmente diferente do que viria depois, mas foi com essa camisa que o clube iniciou sua trajetória, disputou seus primeiros jogos e construiu sua base institucional.

Evolução até o uniforme colorado definitivo

Com a adoção do vermelho como cor primária, o Inter passou por uma sequência de ajustes ao longo das décadas:

tom de vermelho variando de escuro a mais vivo

inclusão do escudo circular com as letras SCI entrelaçadas

uso de calções brancos para maior contraste

modernização do material e do corte da camisa

padronização internacional a partir dos anos 1970

O uniforme vermelho se tornou símbolo de conquistas continentais e mundiais, especialmente a partir dos anos 2000. Hoje, é uma das camisas mais icônicas do futebol brasileiro.

Curiosidades sobre a primeira camisa do Internacional

A camisa branca durou pouco; a transição para o vermelho aconteceu ainda nos primeiros anos do clube. A adoção do vermelho foi inspirada também por clubes europeus preferidos pelos fundadores. O Inter é um dos poucos clubes brasileiros cuja cor principal não deriva de padrões estaduais, e sim de identidade própria. O uniforme branco original aparece em produtos comemorativos e homenagens históricas. O Colorado é um dos raros clubes que manteve a essência do uniforme por mais de 100 anos com poucas mudanças.

