imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLancepédia

Primeira camisa do Internacional; relembre o uniforme

A primeira camisa do Inter era totalmente branca, antes de virar colorado.

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/12/2025
07:18
Torcida do Internacional no Beira-Rio
imagem cameraA primeira camisa do Internacional era inteiramente branca, símbolo dos primeiros passos do clube antes da adoção do vermelho como cor principal. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  Mais Notícias
A história da camisa do Sport Club Internacional revela como o clube gaúcho construiu, ao longo das décadas, uma das identidades visuais mais fortes do futebol brasileiro. Fundado em 1909 por jovens descendentes de italianos, o Inter começou sua trajetória com um uniforme muito diferente daquele que consagrou o Colorado — e que hoje é associado imediatamente ao clube. Antes do vermelho vibrante que se tornaria marca global, o Internacional entrou em campo com camisas totalmente brancas, sem detalhes e sem escudo. O Lance! apresenta a primeira camisa do Internacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Era um uniforme simples, condizente com os primórdios do futebol no Rio Grande do Sul e com os poucos recursos disponíveis. A cor branca era prática, fácil de produzir e muito utilizada por clubes recém-fundados na época. Só posteriormente o vermelho — inicialmente usado apenas como detalhe — se tornaria a cor dominante e definitiva da história colorada.

A primeira camisa do Internacional era inteiramente branca, símbolo dos primeiros passos do clube antes da adoção do vermelho como cor principal.
(Divulgação/Internacional)

História da primeira camisa do Internacional

Nos primeiros anos após a fundação, em 1909, o Internacional utilizou uma camisa completamente branca, acompanhada de calção e meiões igualmente brancos ou pretos, conforme os registros da época. Era um padrão que refletia a simplicidade e o improviso característicos do futebol brasileiro em seus primórdios.

continua após a publicidade

A versão inicial não tinha escudo bordado. O distintivo iria aparecer nos anos seguintes, quando o clube passou a se organizar de forma mais profissional.

O uso do branco também remetia à ideia de neutralidade e abertura — um valor fundamental para o Inter, criado para acolher imigrantes e descendentes de diferentes origens étnicas. Isso contrastava com clubes que restringiam filiações por questões culturais.

continua após a publicidade

Do branco ao vermelho: a cor que mudou o clube

A virada visual do Inter ocorre ainda na década de 1910, quando o clube decide trocar o branco como cor principal e adotar de vez o vermelho como protagonista. A mudança foi motivada por três fatores centrais:

    1.
  1. Influências de clubes europeus

Times italianos e ingleses que utilizavam vermelho como cor predominante inspiraram a nova identidade. Era uma forma de trazer modernidade e imponência ao uniforme.

    1.
  1. Diferenciação regional

O Grêmio já utilizava azul desde 1903. O vermelho permitia um contraste imediato e ajudava a criar uma personalidade marcante para o Internacional nos primeiros clássicos.

    1.
  1. Significado simbólico da cor

O vermelho representava energia, paixão, vitalidade e coragem — atributos que se encaixaram perfeitamente na narrativa esportiva que o clube construiria.

O Internacional adotou então a camisa completamente vermelha, mantendo o branco como cor secundária. Essa estética se consolidaria e transformaria o Colorado em uma das equipes mais reconhecíveis da América do Sul.

Como era exatamente a primeira camisa do Inter

Registros históricos mostram um uniforme simples, típico da época:

  1. camisa totalmente branca, sem listras
  2. gola redonda ou em “V”, dependendo da confecção
  3. tecido de algodão grosso
  4. calções brancos ou pretos
  5. meiões brancos
  6. ausência de numeração e escudo nos primeiros jogos

A estética é radicalmente diferente do que viria depois, mas foi com essa camisa que o clube iniciou sua trajetória, disputou seus primeiros jogos e construiu sua base institucional.

Evolução até o uniforme colorado definitivo

Com a adoção do vermelho como cor primária, o Inter passou por uma sequência de ajustes ao longo das décadas:

  • tom de vermelho variando de escuro a mais vivo
  • inclusão do escudo circular com as letras SCI entrelaçadas
  • uso de calções brancos para maior contraste
  • modernização do material e do corte da camisa
  • padronização internacional a partir dos anos 1970

O uniforme vermelho se tornou símbolo de conquistas continentais e mundiais, especialmente a partir dos anos 2000. Hoje, é uma das camisas mais icônicas do futebol brasileiro.

Curiosidades sobre a primeira camisa do Internacional

  1. A camisa branca durou pouco; a transição para o vermelho aconteceu ainda nos primeiros anos do clube.
  2. A adoção do vermelho foi inspirada também por clubes europeus preferidos pelos fundadores.
  3. O Inter é um dos poucos clubes brasileiros cuja cor principal não deriva de padrões estaduais, e sim de identidade própria.
  4. O uniforme branco original aparece em produtos comemorativos e homenagens históricas.
  5. O Colorado é um dos raros clubes que manteve a essência do uniforme por mais de 100 anos com poucas mudanças.

Lista das primeiras camisas do Internacional

  1. 1909 – Primeiro uniforme: camisa inteiramente branca; calções e meiões variando entre branco e preto.
  2. Década de 1910 – Mudança histórica: adoção definitiva do vermelho como cor principal.
  3. Décadas seguintes – Consolidação: escudo incorporado e padronização entre vermelho e branco.
  4. Anos 1970 em diante: modernização da camisa que se tornaria símbolo das grandes conquistas internacionais.

circulo com pontos dentroTudo sobre

