Primeira camisa do Internacional; relembre o uniforme
A primeira camisa do Inter era totalmente branca, antes de virar colorado.
A história da camisa do Sport Club Internacional revela como o clube gaúcho construiu, ao longo das décadas, uma das identidades visuais mais fortes do futebol brasileiro. Fundado em 1909 por jovens descendentes de italianos, o Inter começou sua trajetória com um uniforme muito diferente daquele que consagrou o Colorado — e que hoje é associado imediatamente ao clube. Antes do vermelho vibrante que se tornaria marca global, o Internacional entrou em campo com camisas totalmente brancas, sem detalhes e sem escudo. O Lance! apresenta a primeira camisa do Internacional.
Era um uniforme simples, condizente com os primórdios do futebol no Rio Grande do Sul e com os poucos recursos disponíveis. A cor branca era prática, fácil de produzir e muito utilizada por clubes recém-fundados na época. Só posteriormente o vermelho — inicialmente usado apenas como detalhe — se tornaria a cor dominante e definitiva da história colorada.
História da primeira camisa do Internacional
Nos primeiros anos após a fundação, em 1909, o Internacional utilizou uma camisa completamente branca, acompanhada de calção e meiões igualmente brancos ou pretos, conforme os registros da época. Era um padrão que refletia a simplicidade e o improviso característicos do futebol brasileiro em seus primórdios.
A versão inicial não tinha escudo bordado. O distintivo iria aparecer nos anos seguintes, quando o clube passou a se organizar de forma mais profissional.
O uso do branco também remetia à ideia de neutralidade e abertura — um valor fundamental para o Inter, criado para acolher imigrantes e descendentes de diferentes origens étnicas. Isso contrastava com clubes que restringiam filiações por questões culturais.
Do branco ao vermelho: a cor que mudou o clube
A virada visual do Inter ocorre ainda na década de 1910, quando o clube decide trocar o branco como cor principal e adotar de vez o vermelho como protagonista. A mudança foi motivada por três fatores centrais:
- Influências de clubes europeus
Times italianos e ingleses que utilizavam vermelho como cor predominante inspiraram a nova identidade. Era uma forma de trazer modernidade e imponência ao uniforme.
- Diferenciação regional
O Grêmio já utilizava azul desde 1903. O vermelho permitia um contraste imediato e ajudava a criar uma personalidade marcante para o Internacional nos primeiros clássicos.
- Significado simbólico da cor
O vermelho representava energia, paixão, vitalidade e coragem — atributos que se encaixaram perfeitamente na narrativa esportiva que o clube construiria.
O Internacional adotou então a camisa completamente vermelha, mantendo o branco como cor secundária. Essa estética se consolidaria e transformaria o Colorado em uma das equipes mais reconhecíveis da América do Sul.
Como era exatamente a primeira camisa do Inter
Registros históricos mostram um uniforme simples, típico da época:
- camisa totalmente branca, sem listras
- gola redonda ou em “V”, dependendo da confecção
- tecido de algodão grosso
- calções brancos ou pretos
- meiões brancos
- ausência de numeração e escudo nos primeiros jogos
A estética é radicalmente diferente do que viria depois, mas foi com essa camisa que o clube iniciou sua trajetória, disputou seus primeiros jogos e construiu sua base institucional.
Evolução até o uniforme colorado definitivo
Com a adoção do vermelho como cor primária, o Inter passou por uma sequência de ajustes ao longo das décadas:
- tom de vermelho variando de escuro a mais vivo
- inclusão do escudo circular com as letras SCI entrelaçadas
- uso de calções brancos para maior contraste
- modernização do material e do corte da camisa
- padronização internacional a partir dos anos 1970
O uniforme vermelho se tornou símbolo de conquistas continentais e mundiais, especialmente a partir dos anos 2000. Hoje, é uma das camisas mais icônicas do futebol brasileiro.
Curiosidades sobre a primeira camisa do Internacional
- A camisa branca durou pouco; a transição para o vermelho aconteceu ainda nos primeiros anos do clube.
- A adoção do vermelho foi inspirada também por clubes europeus preferidos pelos fundadores.
- O Inter é um dos poucos clubes brasileiros cuja cor principal não deriva de padrões estaduais, e sim de identidade própria.
- O uniforme branco original aparece em produtos comemorativos e homenagens históricas.
- O Colorado é um dos raros clubes que manteve a essência do uniforme por mais de 100 anos com poucas mudanças.
Lista das primeiras camisas do Internacional
- 1909 – Primeiro uniforme: camisa inteiramente branca; calções e meiões variando entre branco e preto.
- Década de 1910 – Mudança histórica: adoção definitiva do vermelho como cor principal.
- Décadas seguintes – Consolidação: escudo incorporado e padronização entre vermelho e branco.
- Anos 1970 em diante: modernização da camisa que se tornaria símbolo das grandes conquistas internacionais.
