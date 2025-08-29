Crise do Internacional também passa pela defesa

Se parte da crise do Internacional no atual momento passa pela inoperância do ataque, também passa pela instabilidade na defesa. O setor, que já foi uma das marcas fortes da equipe do técnico Roger Machado, ficando entre os melhores do Brasil nos primeiros quatros meses, decaiu muito nas últimas rodadas. Os dados levantados pelo Lance! incluem todas as competições – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana.

A situação piorou muito nos últimos dez jogos, quando o Alvirrubro viu 16 bolas balançaram suas redes, marcando apenas 11 vezes, num total de duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

(In)Evolução na temporada

Em 2024, o Inter entrou em campo 64 vezes e tomou 52 gols ao longo da temporada, com uma média de 0,8 por partida. Este ano, a equipe começou a temporada na mesma toada. No Gauchão, foram apenas seis em 12 duelos, ou 0,5 por jogo.

A situação seguiu assim nas primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores, quando chegou a nove gols em 18 confrontos, ainda no 0,5. Sete rodadas depois, com 25 enfrentamentos na conta, o cenário havia desandado, com Anthoni, titular no gol, já que Sergio Rochet ainda estava no DM, buscando 25 vezes a bola dentro da goleira, ou uma vez por jogo.

Isso ocorreu após três goleadas seguidas – 4 a 2 para o Corinthians, 4 a 0 para o Botafogo e 3 a 1 para o Atlético Nacional-COL, além de um 3 a 3 com o Nacional-URU. A partir de então, o Colorado tomou apenas mais uma goleada – o 3 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão –, mas foi vazado em 15 das 19 partidas que disputou.

Veja os números da defesa

Em 44 jogos oficiais, tomou 48 gols, uma média de 1,1 por partida Só não foi vazado em 13 duelos Foram...

12 enfrentamentos no Gauchão, com 6 gols (0,5)

8 confrontos na Libertadores, com 11 gols (1,37)

4 partidas pela Copa do Brasil, com 3 gols (0,75)

28 jogos no Brasileirão, com 28 gols (1,4) Em 18 de abril...

o Internacional era uma das quatro melhores defesas do Brasil, ao lado de Atlético-MG, Flamengo e Fluminense, com 0,5 gol por jogo Em 28 de agosto...

o Flamengo continua como a melhor defesa, com 0,55 por duelo, e o Internacional está em 13º, com 1,09

Os gols tomados pelos times da Série A em 2025

Obs.: são levadas em conta todas as competições do ano – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana Time Jogos Gols Média Flamengo 52 29 0,55 Palmeiras 52 37 0,71 Bahia 57 43 0,75 Cruzeiro 43 33 0,78 Atlético-MG 48 40 0,83 Ceará 42 36 0,85 Botafogo 50 43 0,86 Fluminense 54 51 0,94 São Paulo 47 45 0,95 Corinthians 52 52 1 Vitória 50 52 1,04 Grêmio 45 48 1,06 Internacional 44 48 1,09 Sport 42 49 1,16 Fortaleza 47 55 1,17 Bragantino 40 49 1,22 Mirassol 32 42 1,31 Santos 36 48 1,33 Juventude 31 51 1,66