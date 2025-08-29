menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Crise do Internacional também passa pela defesa

Setor iniciou a temporada entre as melhores, mas números pioraram muito

Jogadores comemoram o gol em Internacional x Nacional-URU, no Beira-Rio. (foto: SILVIO AVILA / AFP)
imagem cameraNacional-URU comemora um os três gols que fez no Beira-Rio (foto: SILVIO AVILA / AFP)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 29/08/2025
08:30
Se parte da crise do Internacional no atual momento passa pela inoperância do ataque, também passa pela instabilidade na defesa. O setor, que já foi uma das marcas fortes da equipe do técnico Roger Machado, ficando entre os melhores do Brasil nos primeiros quatros meses, decaiu muito nas últimas rodadas. Os dados levantados pelo Lance! incluem todas as competições – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana.

A situação piorou muito nos últimos dez jogos, quando o Alvirrubro viu 16 bolas balançaram suas redes, marcando apenas 11 vezes, num total de duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

(In)Evolução na temporada

Em 2024, o Inter entrou em campo 64 vezes e tomou 52 gols ao longo da temporada, com uma média de 0,8 por partida. Este ano, a equipe começou a temporada na mesma toada. No Gauchão, foram apenas seis em 12 duelos, ou 0,5 por jogo.

A situação seguiu assim nas primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores, quando chegou a nove gols em 18 confrontos, ainda no 0,5. Sete rodadas depois, com 25 enfrentamentos na conta, o cenário havia desandado, com Anthoni, titular no gol, já que Sergio Rochet ainda estava no DM, buscando 25 vezes a bola dentro da goleira, ou uma vez por jogo.

Isso ocorreu após três goleadas seguidas – 4 a 2 para o Corinthians, 4 a 0 para o Botafogo e 3 a 1 para o Atlético Nacional-COL, além de um 3 a 3 com o Nacional-URU. A partir de então, o Colorado tomou apenas mais uma goleada – o 3 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão –, mas foi vazado em 15 das 19 partidas que disputou.

Veja os números da defesa

  1. Em 44 jogos oficiais, tomou 48 gols, uma média de 1,1 por partida
  2. Só não foi vazado em 13 duelos
  3. Foram...
    12 enfrentamentos no Gauchão, com 6 gols (0,5)
    8 confrontos na Libertadores, com 11 gols (1,37)
    4 partidas pela Copa do Brasil, com 3 gols (0,75)
    28 jogos no Brasileirão, com 28 gols (1,4)
  4. Em 18 de abril...
    o Internacional era uma das quatro melhores defesas do Brasil, ao lado de Atlético-MG, Flamengo e Fluminense, com 0,5 gol por jogo
  5. Em 28 de agosto...
    o Flamengo continua como a melhor defesa, com 0,55 por duelo, e o Internacional está em 13º, com 1,09

Os gols tomados pelos times da Série A em 2025

Obs.: são levadas em conta todas as competições do ano – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana

TimeJogosGolsMédia

Flamengo

52

29

0,55

Palmeiras

52

37

0,71

Bahia

57

43

0,75

Cruzeiro

43

33

0,78

Atlético-MG

48

40

0,83

Ceará

42

36

0,85

Botafogo

50

43

0,86

Fluminense

54

51

0,94

São Paulo

47

45

0,95

Corinthians

52

52

1

Vitória

50

52

1,04

Grêmio

45

48

1,06

Internacional

44

48

1,09

Sport

42

49

1,16

Fortaleza

47

55

1,17

Bragantino

40

49

1,22

Mirassol

32

42

1,31

Santos

36

48

1,33

Juventude

31

51

1,66

Gol o Sport contra o Internacional
Defesa do Inter assiste Cristhyan Barletta comemorar gol do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

