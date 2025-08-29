Crise do Internacional também passa pela defesa
Setor iniciou a temporada entre as melhores, mas números pioraram muito
Se parte da crise do Internacional no atual momento passa pela inoperância do ataque, também passa pela instabilidade na defesa. O setor, que já foi uma das marcas fortes da equipe do técnico Roger Machado, ficando entre os melhores do Brasil nos primeiros quatros meses, decaiu muito nas últimas rodadas. Os dados levantados pelo Lance! incluem todas as competições – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana.
A situação piorou muito nos últimos dez jogos, quando o Alvirrubro viu 16 bolas balançaram suas redes, marcando apenas 11 vezes, num total de duas vitórias, dois empates e seis derrotas.
(In)Evolução na temporada
Em 2024, o Inter entrou em campo 64 vezes e tomou 52 gols ao longo da temporada, com uma média de 0,8 por partida. Este ano, a equipe começou a temporada na mesma toada. No Gauchão, foram apenas seis em 12 duelos, ou 0,5 por jogo.
A situação seguiu assim nas primeiras rodadas do Brasileirão e da Libertadores, quando chegou a nove gols em 18 confrontos, ainda no 0,5. Sete rodadas depois, com 25 enfrentamentos na conta, o cenário havia desandado, com Anthoni, titular no gol, já que Sergio Rochet ainda estava no DM, buscando 25 vezes a bola dentro da goleira, ou uma vez por jogo.
Isso ocorreu após três goleadas seguidas – 4 a 2 para o Corinthians, 4 a 0 para o Botafogo e 3 a 1 para o Atlético Nacional-COL, além de um 3 a 3 com o Nacional-URU. A partir de então, o Colorado tomou apenas mais uma goleada – o 3 a 1 para o Flamengo pelo Brasileirão –, mas foi vazado em 15 das 19 partidas que disputou.
Veja os números da defesa
- Em 44 jogos oficiais, tomou 48 gols, uma média de 1,1 por partida
- Só não foi vazado em 13 duelos
- Foram...
12 enfrentamentos no Gauchão, com 6 gols (0,5)
8 confrontos na Libertadores, com 11 gols (1,37)
4 partidas pela Copa do Brasil, com 3 gols (0,75)
28 jogos no Brasileirão, com 28 gols (1,4)
- Em 18 de abril...
o Internacional era uma das quatro melhores defesas do Brasil, ao lado de Atlético-MG, Flamengo e Fluminense, com 0,5 gol por jogo
- Em 28 de agosto...
o Flamengo continua como a melhor defesa, com 0,55 por duelo, e o Internacional está em 13º, com 1,09
Os gols tomados pelos times da Série A em 2025
Obs.: são levadas em conta todas as competições do ano – estaduais, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes e copas do Brasil, do Nordeste, Libertadores e Sul-Americana
|Time
|Jogos
|Gols
|Média
Flamengo
52
29
0,55
Palmeiras
52
37
0,71
Bahia
57
43
0,75
Cruzeiro
43
33
0,78
Atlético-MG
48
40
0,83
Ceará
42
36
0,85
Botafogo
50
43
0,86
Fluminense
54
51
0,94
São Paulo
47
45
0,95
Corinthians
52
52
1
Vitória
50
52
1,04
Grêmio
45
48
1,06
Internacional
44
48
1,09
Sport
42
49
1,16
Fortaleza
47
55
1,17
Bragantino
40
49
1,22
Mirassol
32
42
1,31
Santos
36
48
1,33
Juventude
31
51
1,66
Tudo sobre
