menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Crise do Internacional passa pela inoperância do ataque

Nenhum dos jogadores do setor marcou mais de dez gols no ano

Bahia x Internacional - Valencia e Alan Patrick. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
imagem cameraValencia não marca desde 6 de abril ou 17 jogos (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/08/2025
08:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Parte da crise pela qual passa o Internacional no atual momento da temporada passa pela inoperância do ataque. Não há time que consiga avançar em copas ou que vá bem em um campeonato sem que seu time balance as redes adversárias. O Colorado teve nove nomes para o setor – um já saiu e outro está saindo – desde o começo do ano. Ao todo, eles marcaram 33 das 65 gols do Alvirrubro em 2025. A média, porém, não chega a quatro gols por atleta.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

As outras 32 vezes que o time chegou às redes contrárias, 23 foram com os meio-campistas – 14 delas com Alan Patrick, o artilheiro –, oito pelos defensores, e um foi contra.

Valencia segue na seca

O principal atacante na lista de artilheiros é Enner Valencia. Às vésperas de completar cem jogos com a camisa vermelha, o equatoriano soma sete gols. Só que não comparece há 17 jogos. Seu último foi em 6 de abril, no 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no primeiro turno do Brasileirão.

continua após a publicidade

Junto a ele está Rafael Borré, com o mesmo número, sete – o último na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no dia 17. Depois vem Vitinho, com seis – não marca desde 28 de maio, no 2 a 1 sobre o Bahia. Na sequência estão Carbonero, com cinco – que marcou três gols seguidos em cinco jogos –, e Ricardo Mathias, com quatro.

Depois tem Gustavo Prado, com dois, Wesley, um, Wanderson (que saiu para o Cruzeiro), um, e Lucca (a caminho do Ceará), com nenhum. Com exceção de Carbonero (24), Prado (21), Mathias (18) e Lucca (12), todos os demais têm mais de 30 partidas no ano. O camisa 21, com 38, é o que mais esteve em campo.

continua após a publicidade

Números do ataque em 2025

JogadorJogosGolsMédia

Enner Valencia

31

7

0,22

Rafael Borré

33

7

0,21

Vitinho

32

6

0,18

Carbonero

24

5

0,20

Ricardo Mathias

18

4

0,22

Gustavo Prado

21

2

0.09

Wanderson (hoje no Cruzeiro)

9

1

0,11

Lucca (a caminho do Ceará)

12

0

0

Ricardo Mathias, atacante do Internacional
Com 18 jogos, Ricardo Mathias tem mesma média que Valencia (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias