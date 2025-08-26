Crise do Internacional passa pela inoperância do ataque

Parte da crise pela qual passa o Internacional no atual momento da temporada passa pela inoperância do ataque. Não há time que consiga avançar em copas ou que vá bem em um campeonato sem que seu time balance as redes adversárias. O Colorado teve nove nomes para o setor – um já saiu e outro está saindo – desde o começo do ano. Ao todo, eles marcaram 33 das 65 gols do Alvirrubro em 2025. A média, porém, não chega a quatro gols por atleta.

As outras 32 vezes que o time chegou às redes contrárias, 23 foram com os meio-campistas – 14 delas com Alan Patrick, o artilheiro –, oito pelos defensores, e um foi contra.

Valencia segue na seca

O principal atacante na lista de artilheiros é Enner Valencia. Às vésperas de completar cem jogos com a camisa vermelha, o equatoriano soma sete gols. Só que não comparece há 17 jogos. Seu último foi em 6 de abril, no 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no primeiro turno do Brasileirão.

Junto a ele está Rafael Borré, com o mesmo número, sete – o último na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no dia 17. Depois vem Vitinho, com seis – não marca desde 28 de maio, no 2 a 1 sobre o Bahia. Na sequência estão Carbonero, com cinco – que marcou três gols seguidos em cinco jogos –, e Ricardo Mathias, com quatro.

Depois tem Gustavo Prado, com dois, Wesley, um, Wanderson (que saiu para o Cruzeiro), um, e Lucca (a caminho do Ceará), com nenhum. Com exceção de Carbonero (24), Prado (21), Mathias (18) e Lucca (12), todos os demais têm mais de 30 partidas no ano. O camisa 21, com 38, é o que mais esteve em campo.

Números do ataque em 2025

Jogador Jogos Gols Média Enner Valencia 31 7 0,22 Rafael Borré 33 7 0,21 Vitinho 32 6 0,18 Carbonero 24 5 0,20 Ricardo Mathias 18 4 0,22 Gustavo Prado 21 2 0.09 Wanderson (hoje no Cruzeiro) 9 1 0,11 Lucca (a caminho do Ceará) 12 0 0