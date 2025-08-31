Em noite de homenagens a Verissimo, Internacional vence o Fortaleza
O Colorado venceu com gols de Alan Patrick, de pênalti, e Vitinho
Fosse esse relato uma crônica de Luis Fernando Verissimo, o escritor falecido neste sábado (30), aos 88 anos, em Porto Alegre, teria dito que, ao chegar ao céu, fez um último pedido a São Pedro: uma vitória do seu Internacional. E ela veio. Em noite de homenagens ao torcedor ilustre e com gols de Alan Patrick e de Vitinho, o Colorado venceu o Fortaleza por 2 a 1 – Lucas Prior descontou –, na partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na noite deste domingo (31), no estádio Beira-Rio.
Com o resultado, o Alvirrubro saltou da 14ª para a décima posição na tabela, indo de 24 para 27. Já o Tricolor se manteve na penúltima colocação, com 15 pontos, e agora com 14 jogos sem vencer fora de casa.
Como foi o primeiro tempo de Internacional x Fortaleza
Após o um minuto de silêncio em memória a Verissimo, a partida começou com os dois times apresentando um futebol truncado, com muita vontade e pouca inspiração. O Alvirrubro até dominava as ações, mas como o escritor gaúcho escreveu certa vez, jogava com uma defesa sul-americana e um ataque europeu. Com um oceano entre eles. Já o Tricolor não conseguia ficar com a bola. Quando a tinha, parava nos pés dos adversários, ou errava o passe, entregando aos gaúchos.
O Inter até teve duas boas chances nos primeiros minutos que pararam nas mãos de Helton Leite, filho do legendário goleiro João Leite, que fez o que o pai costumava fazer, grandes defesas. Até que aos 20, Brítez jogou contra o patrimônio. Alan Patrick deu um passe na medida para Carbonero dentro da área. O argentino chegou atrasado e cometeu pênalti – ele nem reclamou tanto. O camisa 10 colorado cobrou com perfeição. Goleiro de um lado, bola do outro. Gol do Inter! 1 a 0. Foi o 15º gol do capitão colorado no ano, o décimo de penalidade.
O Fortaleza não sentiu. Tanto que conseguiu, em sequência, dois escanteios e empatou aos 30. Breno Lopes lançou Bruno Pacheco no fundo. O 6 cruzou com perfeição para Lucas Prior, sozinho entre a zaga gaúcha, empatar de cabeça. Gol do Tricolor! 1 a 1. Com o empate, o Leão melhorou, acertando a marcação e forçando erros dos alvirrubros. E quase ampliou. Três vezes! Aos 41, Mancuso recebeu na área, driblou o marcador, mas demorou para chutar. Aos 47, Breno foi lançado na área, mas Vitão se recuperou e mandou para escanteio. Na cobrança, uma bola fechada na área, Rochet teve que intervir.
Como foi o segundo tempo de Internacional x Fortaleza
O jogo voltou um pouco mais aberto, com os dois times tentando mostrar serviço, mas ainda com muita vontade e pouca inspiração. Até que, aos 5, Alan Rodríguez roubou a redonda na intermediária, passou para Bernabei que achou Alan Patrick no meio da área. O camisa 10 perdeu o tempo da bola e a defesa afastou parcialmente. Mas ela caiu à feição para Vitinho ampliar – voltando a marcar, seu último havia sido em 28 de maio. Gol do Inter! 2 a 1.
Como na etapa inicial, o Tricolor não sentiu, e ameaçou uma reação, conseguindo equilibrar o jogo. Até que, aos 20, em cruzamento da direita, Bareiro, que havia entrado no lugar de Lucero, cabeceou livre, obrigando o goleiro Rochet a defender em três tempos, em cima da linha. O Leão seguiu em cima, pressionando e mantendo a bola no campo colorado. Aos 26, Bernabei cometeu falta na frente da área e levou o amarelo – o terceiro, ficando de fora do duelo contra o Palmeiras, dia 13. Na cobrança, Allanzinho colocou nas mãos do 1 alvirrubro.
A resposta do Inter veio aos 29. Numa jogada de raça, pelo lado esquerdo, Bernabei foi ao fundo e cruzou. Vitinho cabeceou, acertando o travessão de Helton Leite. Aos 37, Gustavo Prado invadiu a área na garra e na vontade e tentou, de biquinho, encobrir o 23 cearense, mas mandou para fora. Nos minutos finais, a defesa sul-americana e o ataque europeu do Inter resolveram se unir, quase num ataque-contra-defesa, com o Tricolor pressionando atrás de novo empate.
Enfim, o improvável encontro entre Verissimo e São Pedro, relatado em uma improvável crônica sobre Internacional e Fortaleza, teve o pedido do escritor atendido. Mesmo sem convencer, o Inter voltou a vencer em casa após cinco jogos. Do lado do Leão, a derrota o afundou ainda mais na zona de rebaixamento, ficando a sete pontos do primeiro time fora do Z4.
O que vem pela frente
Antes o jogo, em homenagem ao escritor, cronista e torcedor colorado Luis Fernando Verissimo, falecido neste sábado (30), o clube divulgou o card da escalação utilizando o tipo (letra) inspirado na escrita usada pelo autor nas clássicas tirinhas As Cobras.
Agora, o Brasileirão por quase duas semanas para a Data Fifa. Fortaleza e Internacional voltam a campo apenas daqui a dois sábados, no dia 13. O Leão recebe o Vitória, às 16h (de Brasília). Já o Colorado vai a São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, no Allianz Arena, às 18h30min.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X FORTALEZA
22ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: Domingo, 31 de agosto de 2025, às 20h30min (de Brasília)
📍 Local: Estádio Beira-Rio
🥅 Gols: Alan Patrick (23'/1º), Lucas Prior (30'/1º), Vitinho (5'/2º)
🟨 Cartões amarelos: Bernabei (I); Mancuso (F)
🟥 Cartões vermelhos:
💸 Renda: R$ 151.897.
🧑🤝🧑 Público pagante: 7.592.
⚽ ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio), Alan Benítez e Alan Patrick (Bruno Henrique); Vitinho (Óscar Romero), Ricardo Mathias (Valencia) e Carbonero (Gustavo Prado).
FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)
Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira (Pierre), Rosetto (Pablo Roberto), Pochetino (Allanzinho) e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero (Bareiro).
🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Fabrini Bavilaqua Costa (SP)
4️⃣ Quarto árbitro: José Mendonca da Silva Junior (PR)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
