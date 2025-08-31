‘A vitória era muito mais importante’, diz técnico do Internacional

Mesmo sem jogar bem, o Internacional voltou a vencer, ao bater o Fortaleza por 2 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na análise feita, na coletiva que demorou mais de 40 minutos para começar, o técnico Roger Machado avaliou que “atuar bem era necessário, mas a vitória era muito mais importante”, ressaltando a conquista dos três pontos após uma série de insucessos na competição. Confira a íntegra.

Com o resultado, o Alvirrubro chegou a 27 pontos, subindo para a 10ª posição na tabela de classificação.

Três pontos eram fundamentais

A entrevista coletiva começou com questões sobre a atuação ruim do Colorado e, mesmo assim, a conquista dos três anos. Roger Machado avaliou:

– Hoje era um jogo importante para voltarmos a vencer. Atuar bem era necessário, mas a vitória era muito mais importante. Os três pontos eram fundamentais para deixar a fase ruim para trás e seguir evoluindo.

O treinador foi questionado também sobre a ausência da torcida – pouco mais de 9 mil colorados estiveram no Beira-Rio – e como fazer para trazer o torcedor de volta. Para ele, só as vitórias farão isso.

– Acho que o fator predominante [para a ausência do torcedor] é o momento em que estamos passando. Isso tira o torcedor do estádio. O que vai fazer ele voltar e a ter confiança, são os resultados positivos e as boas atuações. Isso só virá com a gente trabalhando diariamente para, coletivamente e individualmente, possamos evoluir – comentou.

Outra pergunta foi sobre quais as prioridades para trabalhar na Data Fifa, e ele foi direto:

– Temos que trabalhar a conexão entre a primeira fase de construção e a finalização e o acabamento da jogada. Nesse intervalo entre o jogo dos zagueiros e os meios-campistas, a bola tem chegar com mais qualidade.

No fim, ainda foi questionado sobre as especulações feitas ao longo da semana, sobre sua saída do Inter.

– O trabalho de vocês não é dirigido a mim. É para o torcedor. Não vejo o que vocês falam, não leio o que vocês escrevem, sobre forma de proteção. Hoje tem 50 canais que falam de futebol. Se eu pegar a opinião de todo mundo, são 250 pessoas falando. Confesso que nem sabia que havia sendo especulado.

O que vem pela frente

Agora, o Brasileirão para por quase duas semanas para a Data Fifa. Com isso, o grupo do Internacional ganha dois dias de folga, se reapresentando para os treinos no CT Parque Gigante na quarta-feira (3). Só então começa a trabalho de preparação para enfrentar o Palmeiras, dia 13, na Allianz Arena. Como tomou o terceiro amarelo na partida contra o Fortaleza, Bernabei não enfrenta o Verdão.

Até lá a negociação com o Al-Rayyan para a venda de Wesley deve ser definida. Com a janela se encerrando na terça (2), é possível que o Alvirrubro não tenha como contratar algum atleta para substituir o camisa 21.