Roger Machado volta ao 4-3-3 e Internacional solta escalação inspirada em Verissimo
Com as ausências de Tabata e Wesley, o Colorado joga com Carbonero e Vitinho
Com as ausências de Bruno Tabata, com lesão na coxa direita, e Wesley, fora do jogo por estar negociando sua transferência para o Catar, o técnico do Internacional, Roger Machado, volta à escalação com o 4-3-3 para enfrentar o Fortaleza na partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (31). Em homenagem ao escritor, cronista e torcedor colorado Luis Fernando Verissimo, falecido neste sábado (30), o clube divulgou o card da escalação utilizando o tipo (letra) inspirado na escrita usada pelo autor nas clássicas tirinhas As Cobras.
Sem vencer a três jogos em casa pela competição, com um empate e duas derrotas, o Alvirrubro precisa vencer para afastar a crise, ampliada com as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores.
A volta de Carbonero e Vitinho
Com lesão na região posterior da coxa direita, sofrida na partida contra o Cruzeiro, Bruno Tabata é ausência no meio-campo. Já Wesley, negociando com o Al-Rayyan, desfalcará o time no ataque. Com isso, o treinador do Inter irá voltar à formação com três atacantes, o que não fazia a cinco duelos.
Para os lugares dos dois estão escalados Carbonero, que atuará mais pela ponta-esquerda, e Vitinho, que jogará na direita. Na frente, segue Ricardo Mathias. Já no meio, o time terá Thiago Maia, como primeiro volante, Alan Rodríguez, como segundo, e Alan Patrick. A defesa não foi alterada.
Assim, o Colorado começa o jogo com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.
O Fortaleza também chega para a partida pressionado. O time é o 19° colocado no Brasileirão e tenta iniciar uma reação contra o rebaixamento. Em campo, o Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos. Além disso, são 13 jogos sem vencer como visitante.
O Leão vai a campo com Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Rosetto, Pochetino, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero.
