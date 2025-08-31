menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Roger Machado volta ao 4-3-3 e Internacional solta escalação inspirada em Verissimo

Com as ausências de Tabata e Wesley, o Colorado joga com Carbonero e Vitinho

Homenagem do Internacional a Verissimo
imagem cameraCard de escalação com tipo usado por Verissimo nas tirinhas As Cobras (Foto: Arte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 31/08/2025
19:31
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com as ausências de Bruno Tabata, com lesão na coxa direita, e Wesley, fora do jogo por estar negociando sua transferência para o Catar, o técnico do Internacional, Roger Machado, volta à escalação com o 4-3-3 para enfrentar o Fortaleza na partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo (31). Em homenagem ao escritor, cronista e torcedor colorado Luis Fernando Verissimo, falecido neste sábado (30), o clube divulgou o card da escalação utilizando o tipo (letra) inspirado na escrita usada pelo autor nas clássicas tirinhas As Cobras.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Sem vencer a três jogos em casa pela competição, com um empate e duas derrotas, o Alvirrubro precisa vencer para afastar a crise, ampliada com as eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores.

A volta de Carbonero e Vitinho

Com lesão na região posterior da coxa direita, sofrida na partida contra o Cruzeiro, Bruno Tabata é ausência no meio-campo. Já Wesley, negociando com o Al-Rayyan, desfalcará o time no ataque. Com isso, o treinador do Inter irá voltar à formação com três atacantes, o que não fazia a cinco duelos.

continua após a publicidade

Para os lugares dos dois estão escalados Carbonero, que atuará mais pela ponta-esquerda, e Vitinho, que jogará na direita. Na frente, segue Ricardo Mathias. Já no meio, o time terá Thiago Maia, como primeiro volante, Alan Rodríguez, como segundo, e Alan Patrick. A defesa não foi alterada.

Assim, o Colorado começa o jogo com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

continua após a publicidade

O Fortaleza também chega para a partida pressionado. O time é o 19° colocado no Brasileirão e tenta iniciar uma reação contra o rebaixamento. Em campo, o Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete partidas sem triunfos. Além disso, são 13 jogos sem vencer como visitante.

O Leão vai a campo com Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Rosetto, Pochetino, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes e Lucero.

Carbonero. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
Carbonero volta a ser titular contra o Fortaleza (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias