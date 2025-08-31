menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Confira a entrevista do técnico do Internacional, Roger Machado

Treinador colorado fala sobre o resultado do jogo e da volta às vitórias

Roger Machado, técnico do Fortaleza
imagem cameraRoger Machado viu seu time voltar a vencer (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 31/08/2025
23:10
Atualizado há 2 minutos
  Matéria
  • Mais Notícias

Após a vitória de 2 a 1 contra o Fortaleza, na noite deste domingo (31), o técnico do Internacional, Roger Machado, falou sobre o resultado do jogo e da volta às vitórias na entrevista coletiva, que demorou mais de 40 minutos para começar. No confronto, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado venceu com gols de Alan Patrick, de pênalti – seu 15º no ano, o décimo de penalidade. Confira o vídeo.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com o resultado, o Alvirrubro chegou a 27 pontos, subindo para a 10ª posição na tabela de classificação.

Ausências de Tabata e Wesley

Um dos assuntos que Roger Machado tratados na coletiva foi as ausências de Bruno Tabata e Wesley. O meio-campista ficou de foram por conta de uma lesão na região posterior da coxa direita, sofrida na partida contra o Cruzeiro. Já o atacante não jogou por estar negociando sua transferência para o Al-Rayyan, do Catar.

Também explicou as escolhas por Carbonero, que atuou mais pela ponta-esquerda, e Vitinho, que jogou na direita. E falou da atuação fraca da equipe, que chegou a tomar sufoco do vice-lanterna.

O que vem pela frente

Agora, o Brasileirão para por quase duas semanas para a Data Fifa. Com isso, o grupo do Internacional ganha dois dias de folga, se reapresentando para os treinos no CT Parque Gigante na quarta (3). Só então começa a trabalho de preparação para enfrentar o Palmeiras, dia 13, na Allianz Arena.

Até lá a negociação com o Al-Rayyan para a venda de Wesley deve ser definida. Com a janela se encerrando na terça (2), é possível que o Alvirrubro não tenha como contratar fora do Brasil algum atleta para substituir o camisa 21.

Comemoração gol do Internacional
Alan Patrick, Bernabei e Ricardo Mathias comemoram gol do camisa 10 (Foto: Ricardo Duarte/SCI)

