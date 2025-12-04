menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Dia da Marmota do Internacional leva ao (virtual) rebaixamento

Erros em séries e repetidos estão na gênese da situação vivida pelo Colorado

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 04/12/2025
17:36
Bill Murray em Feitiço do Tempo
imagem cameraBill Murray com a marmota Punxsutawney Phil (Foto: Divulgação/Columbia Pictures)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A crônica do virtual rebaixamento do Internacional passa, sem dúvida, pela "cartilha do descenso" e pelo vestiário dividido, mas também pelo Dia da Marmota vivido pelo clube em 2025. Assim como a direção repete a cada ano a insistente troca de técnicos, a equipe colorada reproduz em campo, nesta temporada, agora com o terceiro técnico do ano, erros vistos desde o Campeonato Gaúcho, mas diminuídos pela conquista do título.  

continua após a publicidade

Relacionadas

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Para quem não conhece, o Dia da Marmota realmente existe e foi tratado no filme Feitiço do Dia. Se não viu, procure no streaming perto de você, vale assistir. Bill Murray vive um jornalista que vai cobrir o Dia da Marmota e fica preso na data, que se repete inúmeras vezes. Sempre os mesmos acontecimentos, não importando as mudanças que personagem faça na sua rotina. E o Colorado parece estar vivendo seu Dia da Marmota, em um looping irritante na temporada.

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Dia da Marmota do Inter

Os primeiros sinais do Dia da Marmota vieram dos gabinetes do Beira-Rio. Desde 2021, entra temporada, sai temporada, e um fato se repete, em uma espiral constante, quase um déjà vu: chega um técnico; ele começa bem; cria esperança para o ano seguinte; vem a instabilidade; a instabilidade vira crise; o técnico é demitido; chega um técnico...

continua após a publicidade

E, assim, a atual gestão chegou ao nono técnico em cinco anos. Voltando com quem começou, Abel Braga.

Os técnicos da era Alessandro Barcellos

  • Abel Braga – 11/2020 a 2/2021
  • Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021
  • Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021
  • Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022
  • Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023
  • Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024
  • Roger Machado – 7/2024 a 9/2025
  • Ramón e Emiliano Díaz – 9/2025 a 11/2025
  • Abel Braga — 11 e 12/2025

O déjà vu em campo

O quadro é parecido em campo. Mas aí somente neste ano. Vem rodada, vai rodada, e tudo se repete. Ad infinitum. Até surge uma esperança aqui, como o bom primeiro tempo no 1 a 1 com o Santos, no Beira-Rio, ou o 2 a 0 sobre o Botafogo. Os problemas, porém, voltam. Desatenção no começo das partidas, com a consequência de tomar gols antes dos dez minutos — foram dez vezes só no Brasileirão — e a sair perdendo — fora 23 vezes no Nacional.

O verdadeiro Dia da Mamorta Colorado inclui:

  1. um sistema defensivo com falhas na marcação — o que levou a equipe a tomar 56 gols, a pior campanha da era dos pontos corridos;
  2. um meio-campo que nem protege nem cria — que salvou o setor foram os gols e assistências de Alan Patrick, são 20 e 13, respectivamente;  
  3. e um ataque foi inoperante — mesmo com dois centroavantes de “hierarquia”, os selecionáveis Enner Valencia e Rafael Borré, o setor ficou devendo. A dupla marcou apenas 15 dos 83 gols vermelhos.
Enner Valencia, atacante do Internacional
Valencia marcou oito gols pelo Inter. Borré, sete (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias