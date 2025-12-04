Dia da Marmota do Internacional leva ao (virtual) rebaixamento
Erros em séries e repetidos estão na gênese da situação vivida pelo Colorado
A crônica do virtual rebaixamento do Internacional passa, sem dúvida, pela "cartilha do descenso" e pelo vestiário dividido, mas também pelo Dia da Marmota vivido pelo clube em 2025. Assim como a direção repete a cada ano a insistente troca de técnicos, a equipe colorada reproduz em campo, nesta temporada, agora com o terceiro técnico do ano, erros vistos desde o Campeonato Gaúcho, mas diminuídos pela conquista do título.
Para quem não conhece, o Dia da Marmota realmente existe e foi tratado no filme Feitiço do Dia. Se não viu, procure no streaming perto de você, vale assistir. Bill Murray vive um jornalista que vai cobrir o Dia da Marmota e fica preso na data, que se repete inúmeras vezes. Sempre os mesmos acontecimentos, não importando as mudanças que personagem faça na sua rotina. E o Colorado parece estar vivendo seu Dia da Marmota, em um looping irritante na temporada.
Dia da Marmota do Inter
Os primeiros sinais do Dia da Marmota vieram dos gabinetes do Beira-Rio. Desde 2021, entra temporada, sai temporada, e um fato se repete, em uma espiral constante, quase um déjà vu: chega um técnico; ele começa bem; cria esperança para o ano seguinte; vem a instabilidade; a instabilidade vira crise; o técnico é demitido; chega um técnico...
E, assim, a atual gestão chegou ao nono técnico em cinco anos. Voltando com quem começou, Abel Braga.
Os técnicos da era Alessandro Barcellos
- Abel Braga – 11/2020 a 2/2021
- Miguel Ángel Ramirez – 3/2021 a 6/2021
- Diego Aguirre – 6/2021 a 12/2021
- Alexander Medina – 12/2021 a 4/2022
- Mano Menezes – 4/2022 a 7/2023
- Eduardo Coudet – 7/2023 a 7/2024
- Roger Machado – 7/2024 a 9/2025
- Ramón e Emiliano Díaz – 9/2025 a 11/2025
- Abel Braga — 11 e 12/2025
O déjà vu em campo
O quadro é parecido em campo. Mas aí somente neste ano. Vem rodada, vai rodada, e tudo se repete. Ad infinitum. Até surge uma esperança aqui, como o bom primeiro tempo no 1 a 1 com o Santos, no Beira-Rio, ou o 2 a 0 sobre o Botafogo. Os problemas, porém, voltam. Desatenção no começo das partidas, com a consequência de tomar gols antes dos dez minutos — foram dez vezes só no Brasileirão — e a sair perdendo — fora 23 vezes no Nacional.
O verdadeiro Dia da Mamorta Colorado inclui:
- um sistema defensivo com falhas na marcação — o que levou a equipe a tomar 56 gols, a pior campanha da era dos pontos corridos;
- um meio-campo que nem protege nem cria — que salvou o setor foram os gols e assistências de Alan Patrick, são 20 e 13, respectivamente;
- e um ataque foi inoperante — mesmo com dois centroavantes de “hierarquia”, os selecionáveis Enner Valencia e Rafael Borré, o setor ficou devendo. A dupla marcou apenas 15 dos 83 gols vermelhos.
