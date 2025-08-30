Diz o ditado que agosto é o mês do desgosto. E assim tem sido para os lados do Beira-Rio – até agora, foram sete partidas, com apenas uma vitória, além de um empate e cinco derrotas (quatro delas dentro de casa), além das eliminações nas copas do Brasil e Libertadores. Por isso, ao entrar em campo na noite deste domingo (31), último dia do mês, o Internacional tentará afastar o desgosto de um agosto de crise constante.

O adversário das 20h30min (de Brasília), no Beira-Rio, será o Fortaleza, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado está na 13ª colocação, com 24 pontos. Já o Leão, é 19º, com 15 pontos.

Mês começou com derrota e eliminação

O mês começou com o Alvirrubro entrando em campo com um time misto para enfrentar o São Paulo, no dia 3. Isso porque três dias depois tinha jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense. Atuando com três zagueiros e sete reservas, perdeu por 2 a 1 para o Tricolor Paulista.

Na quarta (6), com time completo, não conseguiu reverter a vantagem do outro Tricolor, o Carioca, ficando apenas no 1 a 1 e sendo eliminado da primeira competição do mês – o Flu havia vencido a ida por 2 a 1, em Porto Alegre.

Única vitória foi longe de casa

Na sequência, veio a única vitória do mês. Jogando em Bragança Paulista, o Inter aproveitou a fase de instabilidade do Bragantino e venceu por 3 a 1, dando esperança de recuperação ao torcedor. O problema é que tinha pela frente três partidas contra o Flamengo – duas pelas oitavas da Libertadores e uma pelo Brasileirão.

No jogo de ida do torneio continental, o time de Roger Machado foi dominado no primeiro tempo, saiu perdendo por 1 a 0 e até se recuperou na etapa final, mas sem conseguir igualar. Preservando todo o time no domingo (17), o Colorado acabou dominado outra vez, no Beira-Rio agora, perdendo por 3 a 1, pela competição nacional.

Na volta da Libertadores, nova derrota em casa, agora 2 a 0 para o Rubro-Negro, e nova eliminação. Sem contar o vexame da chuva de papel picado que quase pareceu um temporal. Por fim, no domingo passado (23), no Mineirão, perdeu a quinta partida, 2 a 1 para o Cruzeiro.

Roger na corda banda

Todos esses resultados desfavoráveis, somados às más atuações, instalaram a pressão no vestiário. Apesar de bancado pela direção, o técnico Roger Machado está na corda bamba e depende de um resultado positivo e uma atuação convincente para não cair.

E terá pela frente o penúltimo colocado da tabela para tentar afastar o desgosto deste agosto de crise infinita. A vitória no Beira-Rio é quase uma obrigação caso o Inter queira brigar por uma vaga na Libertadores, que é o que resta no ano.