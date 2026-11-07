Classificado para a final da Copa do Brasil, o Grêmio foi premiado pelo planejamento de seu treinador nas semana do jogo contra o Atlético-MG. Após a partida, Renato Gaúcho destacou que sabia o que estava fazendo quando escalou um time diferente contra o Flamengo.

– Quando algumas pessoas me criticaram contra o Flamengo, eu sei o que faço. Sou pago para pensar. E me considero muito inteligente. Quando muito quer, nada tem. Quando coloquei equipe totalmente diferente contra o Flamengo, sabia o que estava fazendo. Precisava descansar alguns jogadores, precisava não perder ninguém contra o Bahia. Tínhamos um jogo grande contra o Atlético, e sabia que tínhamos que classificar e tínhamos condições – iniciou o técnico.

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– As pessoas têm que entender: será que elas entendem mais do que eu? Será que conhecem os jogadores, que eu convivo todos os dias. Será que um jornalista conhece mais que um treinador, que convive? Com todo respeito. É uma coisa impossível. Quando um treinador inteligente toma uma decisão, ele sabe o que faz. É em prol do grupo e do clube – disse Renato Gaúcho após a classificação do Grêmio.

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Atlético-MG 1 x 0 Grêmio

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Renan Lodi abriu o placar para o Galo, mas Carlos Vinícius marcou o gol de empate e garantiu a vaga gremista na decisão.

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Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na final. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil.

O Atlético-MG dominou as ações e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Renan Lodi. Weverton ainda fez boas defesas para evitar outros gols, mas, aos 37, Carlos Vinícius aproveitou cruzamento de Noriega e empatou de cabeça. Apesar da pressão atleticana, o Grêmio segurou o resultado até o intervalo.

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Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na segunda etapa, o Atlético seguiu superior e pressionando, mas com o passar do tempo, perdeu intensidade. Mesmo com a entrada de Fred, pedido pela torcida, os caminhos para a área gremistas ficaram mais difíceis de serem encontrados. Com a chegada da chuva, o trabalho alvinegro ficou ainda mais difícil. Na reta final, a situação piorou quando Vitao foi expulso por entrada dura em Braithwaite.