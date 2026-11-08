Marlon detalha sacrifício para jogar em Atlético-MG x Grêmio

Dúvida antes da partida, Marlon foi titular no empate do Grêmio em 1 a 1 contra o Atlético-MG no último sábado pela semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, ele detalhou os sacrifícios que fez para estar na partida.

– A gente foi para o jogo do jeito que dava. Não foi o jogo mais vistoso da minha parte. Estávamos com a vontade de nos classificarmos. Não sou o único que está fazendo loucuras para jogar, estamos fazendo o que dá. Soubemos jogar e fazer o que era necessário. Muito sacrifício, temos que levar isso para as quatro decisões, ficar na primeira divisão antes da Copa do Brasil – comentou na zona mista.

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– A gente faz de tudo, agulha, injeção, remédio com carne, com sopa, misturamos tudo. Criticaram muito o Kannemann e o Villasanti, eles fazem sacrifícios maiores que o que fiz e muita gente não vê. Estão sempre ajudando, o Kannemann é um símbolo do Grêmio. O trabalho devolve sempre – ressaltou Marlon, lateral do Grêmio.

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Atlético-MG 1 x 0 Grêmio

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Renan Lodi abriu o placar para o Galo, mas Carlos Vinícius marcou o gol de empate e garantiu a vaga gremista na decisão.

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Agora, o Grêmio aguarda a definição do adversário na final. Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h, pelo jogo de volta da outra semifinal da Copa do Brasil.

O Atlético-MG dominou as ações e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Renan Lodi. Weverton ainda fez boas defesas para evitar outros gols, mas, aos 37, Carlos Vinícius aproveitou cruzamento de Noriega e empatou de cabeça. Apesar da pressão atleticana, o Grêmio segurou o resultado até o intervalo.

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Carlos Vinicius ergue o braço para celebrar o gol do empate do Grêmio contra o Atlético (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na segunda etapa, o Atlético seguiu superior e pressionando, mas com o passar do tempo, perdeu intensidade. Mesmo com a entrada de Fred, pedido pela torcida, os caminhos para a área gremistas ficaram mais difíceis de serem encontrados. Com a chegada da chuva, o trabalho alvinegro ficou ainda mais difícil. Na reta final, a situação piorou quando Vitao foi expulso por entrada dura em Braithwaite.