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Renato Gaúcho se irrita ao explicar reservas do Grêmio em derrota para o Flamengo: 'Não posso fazer nada'

Técnico do Tricolor citou jogadores pendurados e questão física para ter entrado com time misto na derrota por 3 a 1 para o Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 00:52
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Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, em coletiva, com a mão no queixo, camisa branca.
Renato Gaúcho na partida entre Flamengo e Grêmio (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Após a dura derrota do Grêmio por 3 a 1 para o Flamengo, o técnico Renato Gaúcho justificou a escolha de usar um time misto no Maracanã. De acordo com o treinador, o alto número de jogadores pendurados e a parte física foram determinantes para a escolha dos titulares nesta quarta-feira (4).

– Vocês querem que eu coloque todo mundo para jogar cansado contra o Flamengo, a maioria pendurado, para eu não ter ninguém para jogar no sábado (contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil), para ter 30% do time para jogar contra o Bahia em casa (no dia 18, pelo Brasileiro)? Acho que consegui explicar para vocês. Se alguém conseguiu entender, parabéns. Se alguém não conseguiu entender, não posso fazer nada – disse o técnico Renato Gaúcho em coletiva.

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Depois de sair perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, Renato Gaúcho optou por colocar alguns jogadores considerados titulares em campo logo na volta do intervalo, como Amuzu e JP. Para o treinador, a atuação da equipe o fez mudar de ideia.

– A minha intenção não era colocá-los para jogar. Mas o nosso primeiro tempo não foi bom. Foi ruim. Minha intenção era colocar eles lá pela metade do segundo tempo, porque eu tenho um jogo numa grama sintética, onde nosso adversário (Atlético) poupou todo mundo.

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Renato Gaúcho, técnico do Flamengo, em frente ao banco de reservas durante jogo de futebol, com torcida rubro-negra ao fundo.
Renato Gaúcho na partida entre Flamengo e Grêmio (Foto: Nayra Halm / Fotoarena/Folhapress)

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– Infelizmente, não começamos bem a partida, estivemos muito mal no primeiro tempo, cedemos muitos espaços para o Flamengo jogar, praticamente assistimos ao Flamengo jogar. Pagamos pelos nossos próprios erros. Então resolvi mudar justamente porque ia tomar um sacode maior – completou Renato.

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Com a derrota para o Flamengo, o Grêmio segue afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 18ª colocação, com 37 pontos. No próximo sábado, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. Na ida, o clube gaúcho venceu por 2 a 0.

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