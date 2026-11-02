Flamengo encara Grêmio 'enigmático' e observa o Palmeiras

Apesar de pressionado pela luta contra a degola no Campeonato Brasileiro, o Grêmio bateu o Atlético-MG por 2 a 0 no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em Porto Alegre (RS). O triunfo expressivo transforma a equipe gaúcha em um oponente ainda mais enigmático para o Flamengo no embate desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, válido pela 34ª rodada.

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O elenco tricolor vive uma encruzilhada entre a urgência de escapar do descenso e a chance real de erguer um troféu nacional para salvar a temporada. Diante desse dilema, o time da Gávea não sabe ao certo que postura esperar: se enfrentará um rival desgastado física e mentalmente com a volta em Belo Horizonte já no sábado (7), ou impulsionado pelo ânimo da vantagem construída.

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Com apenas um ponto de margem sobre a zona de perigo, o técnico Renato Gaúcho estuda se preserva ou não suas principais peças no Rio de Janeiro — suspensos, Weverton e Carlos Vinícius são desfalques certos. Nas rodadas recentes da Série A, a agremiação emendou dois triunfos consecutivos sem sofrer gols, superando os paranaenses Athletico (2 a 0) e Coritiba (1 a 0).

Ainda assim, o clube carioca entra em campo com amplo favoritismo, amparado pelo mando de campo e pela fase espetacular na competição: o líder ostenta nove vitórias e um empate nas dez partidas mais recentes pelo torneio.

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Grêmio conquistou ótima vitória sobre o Galo na Arena (Foto: Leonardo Mayer / Ag. F8 / Folhapress)

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Flamengo de olho também no Palmeiras

Paralelamente, os olhares rubro-negros seguem atentos aos passos do Verdão, seu perseguidor imediato na disputa pelo título brasileiro. O grupo de Abel Ferreira também lida com um calendário sufocante, desdobrando-se entre a Copa do Brasil, a liga e a final da Libertadores. No primeiro confronto eliminatório da taça diante do Vasco, os paulistas ganharam por 1 a 0 em São Paulo, mantendo a semifinal em aberto para a volta em São Januário.

O aguardado choque direto entre Flamengo e Palmeiras está marcado para 21 de novembro, no Allianz Parque, pela 36ª rodada — exatamente uma semana antes da decisão do torneio continental dos alviverdes contra o Estudiantes. Para o elenco de Leonardo Jardim, o desgaste e o foco dividido do concorrente podem ser fatores cruciais nesta reta final.