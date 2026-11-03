Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo

O Grêmio pode ter uma baixa importante para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Apesar de viajar com o elenco completo, o Tricolor tem dúvidas sobre a utilização de alguns jogadores. O principal caso é o do lateral-esquerdo Marlon, que ainda sente dores na perna esquerda e pode ficar fora do confronto.

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O jogador não teve lesão constatada, mas segue com incômodo na região. Diante do quadro, a tendência é que não esteja à disposição do técnico Renato Portaluppi para o duelo no Rio de Janeiro.

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Marlon ainda sente dores na perna esquerda e é dúvida para o confronto entre Grêmio e Flamengo, no Maracanã (Foto: Roberto Vinicius / AGIF / Folhapress)

Além de Marlon, o treinador já tem duas ausências confirmadas por suspensão: o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinícius. Com isso, Gabriel Grando deve assumir a meta gremista, enquanto Braithwaite aparece como substituto natural no comando do ataque.

Na lateral esquerda, Caio Paulista é o favorito para começar entre os titulares. Já o zagueiro Gustavo Martins, suspenso para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, deve ser utilizado diante do Flamengo.

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Grêmio pode preservar jogadores para a Copa do Brasil

A comissão técnica também fará uma avaliação dos atletas nesta quarta-feira. Ainda não existe uma definição sobre possíveis preservações, pensando no compromisso decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no sábado.

A delegação gremista conta com cerca de 30 jogadores na viagem ao Rio de Janeiro, incluindo Weverton e Carlos Vinícius, que não poderão atuar por conta das suspensões. Depois da partida contra o Flamengo, o elenco permanecerá na cidade para treinar na quinta e na sexta-feira. Na sequência, seguirá para Belo Horizonte.

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Carlos Vinícius cumpre suspensão e desfalca o Grêmio no confronto com o Flamengo (Foto: Liamara Polli / AGIF / Folhapress)

Grêmio tem outros desfalques no elenco

O departamento médico ainda acompanha alguns jogadores que se recuperam de problemas físicos. Danilo Barbosa e Jovane Cabral voltaram a treinar após tratarem lesões musculares, mas ainda não devem integrar a delegação gremista.

A lista de baixas também inclui o lateral-direito Diego Caito, o volante Nardoni e o atacante Pavon, todos com problemas musculares.

O confronto no Maracanã será disputado nesta quarta-feira, às 19h30. Depois, o Grêmio volta as atenções para a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.