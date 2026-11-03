Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo
Lateral-esquerdo sente dores na perna; Weverton e Carlos Vinícius estão suspensos
O Grêmio pode ter uma baixa importante para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. Apesar de viajar com o elenco completo, o Tricolor tem dúvidas sobre a utilização de alguns jogadores. O principal caso é o do lateral-esquerdo Marlon, que ainda sente dores na perna esquerda e pode ficar fora do confronto.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O jogador não teve lesão constatada, mas segue com incômodo na região. Diante do quadro, a tendência é que não esteja à disposição do técnico Renato Portaluppi para o duelo no Rio de Janeiro.
Além de Marlon, o treinador já tem duas ausências confirmadas por suspensão: o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinícius. Com isso, Gabriel Grando deve assumir a meta gremista, enquanto Braithwaite aparece como substituto natural no comando do ataque.
Na lateral esquerda, Caio Paulista é o favorito para começar entre os titulares. Já o zagueiro Gustavo Martins, suspenso para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, deve ser utilizado diante do Flamengo.
Grêmio pode preservar jogadores para a Copa do Brasil
A comissão técnica também fará uma avaliação dos atletas nesta quarta-feira. Ainda não existe uma definição sobre possíveis preservações, pensando no compromisso decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no sábado.
A delegação gremista conta com cerca de 30 jogadores na viagem ao Rio de Janeiro, incluindo Weverton e Carlos Vinícius, que não poderão atuar por conta das suspensões. Depois da partida contra o Flamengo, o elenco permanecerá na cidade para treinar na quinta e na sexta-feira. Na sequência, seguirá para Belo Horizonte.
Grêmio tem outros desfalques no elenco
O departamento médico ainda acompanha alguns jogadores que se recuperam de problemas físicos. Danilo Barbosa e Jovane Cabral voltaram a treinar após tratarem lesões musculares, mas ainda não devem integrar a delegação gremista.
A lista de baixas também inclui o lateral-direito Diego Caito, o volante Nardoni e o atacante Pavon, todos com problemas musculares.
O confronto no Maracanã será disputado nesta quarta-feira, às 19h30. Depois, o Grêmio volta as atenções para a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.
Flamengo
Flamengo encara Grêmio 'enigmático' e observa o PalmeirasHá 1 dia
Grêmio
Análise: como Weverton virou uma arma ofensiva do Grêmio na Copa do BrasilHá 1 dia
Atlético Mineiro
Renan Lodi faz crítica ao Grêmio após derrota: 'Desculpa falar'Há 1 dia
Fora de Campo
Atuação de Weverton em Grêmio x Atlético repercute: 'Literalmente'Há 1 dia
Fora de Campo
PC Oliveira avalia possível pênalti em Grêmio x Atlético-MG na Copa do BrasilHá 1 dia
Fora de Campo
Possível pênalti de Lyanco em Grêmio x Atlético divide opiniões: 'Claramente'Há 1 dia
Mais LANCE!