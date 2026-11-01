Atuação de Weverton em Grêmio x Atlético repercute: 'Literalmente'

Após a partida entre Grêmio e Atlético-MG neste domingo (1º), pela ida da semifinal da Copa do Brasil, a atuação de Weverton repercutiu nas redes sociais. O goleiro teve participação crucial no resultado construído em Porto Alegre ao dar a assistência para o gol de Carlos Vinícius e realizar diversas defesas importantes ao longo do confronto.

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O time comandado por Renato Gaúcho venceu por 2 a 0 e leva a vantagem para Belo Horizonte no jogo da volta, que vale vaga na grande decisão da competição.

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Atlético-MG visitou o Grêmio em Porto Alegre (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi a partida entre Grêmio e Atlético Mineiro?

O Atlético-MG começou a partida levando perigo, com Cuello finalizando de perto após lançamento de Lyanco, mas Weverton fez boa defesa. Aos 11 minutos, o Grêmio abriu o placar: após reposição longa do goleiro, Carlos Vinícius dominou, avançou e bateu rasteiro no canto. O Galo tentou reagir e criou oportunidades, principalmente em jogadas de bola parada. Maycon arriscou de fora da área e parou em Weverton, enquanto Cuello desviou de cabeça após escanteio e João Pedro precisou salvar em cima da linha. Bernard ainda exigiu outra defesa do goleiro gremista antes do intervalo. Apesar da pressão atleticana na reta final, o Tricolor foi para o vestiário vencendo por 1 a 0.

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O Grêmio ampliou logo no primeiro minuto da etapa final. Enamorado e João Pedro construíram a jogada pela direita, e o lateral cruzou rasteiro para Noriega chegar batendo de primeira e fazer 2 a 0. Com a vantagem, o Tricolor passou a administrar o resultado, enquanto o Atlético buscava diminuir a diferença. Weverton voltou a aparecer em finalização de Renan Lodi, e o Galo aumentou a pressão nos minutos finais. Bernard e Igor Gomes tentaram levar perigo em cobranças de falta, até que, aos 48, Vitor Hugo cabeceou no travessão. No minuto seguinte, Gustavo Martins recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Cuello e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Grêmio segurou a vantagem e confirmou a vitória por 2 a 0.