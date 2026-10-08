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Olympiacos tenta atravessar acordo do Grêmio com Shakhtar por Luis Eduardo

Clube grego já ofereceu € 8 milhões pelo zagueiro de 18 anos, que tem pré-acordo com os ucranianos

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 14:30
Atualizado há 1 minutos
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Luis Eduardo em ação pelo Grêmio
Luis Eduardo em ação pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Olympiacos, da Grécia, tenta atravessar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na negociação por Luis Eduardo, zagueiro de 18 anos do Grêmio. Segundo apuração do Lance!, o clube grego mantém o interesse no defensor e pode voltar a negociar sua contratação para a janela de janeiro.

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O Shakhtar tem um pré-acordo com o Grêmio para contratar Luis Eduardo. O clube ucraniano apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 44,7 milhões) em setembro e avançou nas conversas pela transferência do jogador.

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O Olympiacos também já havia procurado o Grêmio durante a última janela. A oferta apresentada pelo clube grego foi de 8 milhões de euros, mesmo valor colocado pelo Shakhtar na mesa. A negociação, porém, não avançou naquele momento por não fazer sentido ao Tricolor à época.

A concorrência fez o Grêmio aumentar a pedida pelo zagueiro. Segundo apurou a reportagem, o clube gaúcho vê com bons olhos uma possível venda de Luis Eduardo, mas não pretende liberá-lo pelos 8 milhões de euros oferecidos pelos interessados.

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O estafe do jogador trabalha com uma pedida de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) para que o Grêmio aceite negociar o defensor. O valor é superior à proposta apresentada pelos clubes europeus, inclusive do Shakhtar.

Shakhtar tem pré-acordo com o Grêmio

O clube ucraniano está em vantagem nas tratativas. O Grêmio já tem um acordo encaminhado com o Shakhtar para a transferência de Luis Eduardo, embora a negociação ainda não esteja concluída. O interesse do Olympiacos pode mudar o cenário. O clube grego pretende voltar à mesa para tentar contratar o zagueiro na próxima janela de transferências.

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Formado nas categorias de base do Grêmio, Luis Eduardo tem 18 anos e é considerado uma das promessas do clube. A possível transferência para o futebol europeu pode alcançar 12 milhões de euros caso o Tricolor mantenha a pedida definida pelo estafe.

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