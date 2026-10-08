O Olympiacos, da Grécia, tenta atravessar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na negociação por Luis Eduardo, zagueiro de 18 anos do Grêmio. Segundo apuração do Lance!, o clube grego mantém o interesse no defensor e pode voltar a negociar sua contratação para a janela de janeiro.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Shakhtar tem um pré-acordo com o Grêmio para contratar Luis Eduardo. O clube ucraniano apresentou uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 44,7 milhões) em setembro e avançou nas conversas pela transferência do jogador.

continua após a publicidade

O Olympiacos também já havia procurado o Grêmio durante a última janela. A oferta apresentada pelo clube grego foi de 8 milhões de euros, mesmo valor colocado pelo Shakhtar na mesa. A negociação, porém, não avançou naquele momento por não fazer sentido ao Tricolor à época.

A concorrência fez o Grêmio aumentar a pedida pelo zagueiro. Segundo apurou a reportagem, o clube gaúcho vê com bons olhos uma possível venda de Luis Eduardo, mas não pretende liberá-lo pelos 8 milhões de euros oferecidos pelos interessados.

continua após a publicidade

O estafe do jogador trabalha com uma pedida de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) para que o Grêmio aceite negociar o defensor. O valor é superior à proposta apresentada pelos clubes europeus, inclusive do Shakhtar.

Shakhtar tem pré-acordo com o Grêmio

O clube ucraniano está em vantagem nas tratativas. O Grêmio já tem um acordo encaminhado com o Shakhtar para a transferência de Luis Eduardo, embora a negociação ainda não esteja concluída. O interesse do Olympiacos pode mudar o cenário. O clube grego pretende voltar à mesa para tentar contratar o zagueiro na próxima janela de transferências.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Grêmio, Luis Eduardo tem 18 anos e é considerado uma das promessas do clube. A possível transferência para o futebol europeu pode alcançar 12 milhões de euros caso o Tricolor mantenha a pedida definida pelo estafe.