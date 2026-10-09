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Grêmio sofre transfer ban da Fifa e não poderá registrar atletas

Punição é válida por até três janelas de transferências; pendência envolve a contratação do meia colombiano Miguel Monsalve

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
09/10/2026 13:51
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Monsalve atuando no Grêmio pela Recopa Gaúcha de 2025 (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Monsalve atuando no Grêmio pela Recopa Gaúcha de 2025 (Foto: Willian Abi/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Na manhã desta sexta-feira (09), a Fifa publicou uma atualização ao Grêmio. O clube gaúcho sofreu transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores, com duração por três janelas de contratações ou até a quitação da dívida.

A origem da punição foi a dívida do Grêmio criada pela contratação de Miguel Monsalve, colombiano contratado em julho de 2024. Para retirá-lo do Independiente Medellín, da Colômbia, o Tricolor negociou 50% dos direitos econômicos por US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões à época).

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Monsalve participou de 63 partidas com a equipe brasileira, contribuindo com sete gols e cinco assistências. No final do mês de agosto, o jogador de 22 anos foi emprestado ao Estudiantes, da Argentina. Fora dos planos, o atleta não era relacionado a alguma partida desde 23 de julho, quando atuou 30 minutos na derrota do Grêmio para o Bolívar na Sul-Americana.

Transfer ban do Grêmio aplicado pela Fifa (Foto: Reprodução/Site oficial da Fifa)
Transfer ban do Grêmio aplicado pela Fifa (Foto: Reprodução/Site oficial da Fifa)

Grêmio já havia sofrido punição anterior

Em agosto deste ano, a equipe já havia sofrido um transfer ban preventivo. Contudo, a medida ainda não proibia a contratação de novos atletas, mas condicionava esses acordos a uma autorização prévia da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão independente criado pela CBF para lidar com casos de fair play financeiro.

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O bloqueio parcial da Anresf ocorreu após o Grêmio apresentar um plano coletivo para quitar dívidas do clube. O movimento foi caracterizado pela agência como "Evento de Insolvência"; dessa forma, o tranfer ban inicial serviria para o time gaúcho apresentar saldo positivo acumulado com transferências durante a janela.

A medida, apresentada à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), tinha como objetivo quitar uma dívida total de quase R$ 16 milhões em 23 processos no prazo de 60 meses. O Grêmio ainda não se manifestou sobre o transfer ban que envolve o Independiente Medellín sobre a dívida com Miguel Monsalve.

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