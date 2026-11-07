Entenda o atraso na partida da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Grêmio

O início de Atlético-MG x Grêmio, neste sábado (7), pela semifinal da Copa do Brasil, foi atrasado em dez minutos por causa da fumaça provocada por sinalizadores nas arquibancadas da Arena MRV, em Belo Horizonte. A festa preparada pela torcida atleticana antes da partida deixou a visibilidade do gramado bastante comprometida e impediu que o confronto começasse no horário previsto, às 18h (de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mandante do duelo, o Atlético-MG precisava de uma grande atuação para reverter a desvantagem construída pelo Grêmio no jogo de ida. Em Porto Alegre, o Tricolor venceu por 2 a 0 e chegou à partida de volta com a possibilidade de avançar à final até mesmo com uma derrota por um gol de diferença.

continua após a publicidade

Diante do cenário de decisão, a torcida do Galo preparou uma grande festa nas arquibancadas, com a utilização de sinalizadores. A fumaça tomou parte do estádio e reduziu consideravelmente a visibilidade no campo, o que levou ao adiamento do início da partida.

Para conseguir a classificação direta à final, o Atlético-MG precisava vencer por pelo menos três gols de diferença. Uma vitória atleticana por dois gols levaria a decisão para as cobranças de pênaltis. Já o Grêmio tinha a vantagem do empate para garantir a vaga.

continua após a publicidade

Veja como ficou a Arena MRV

Ficha técnica

ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

🏆 Competição: Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026

📆 Data e horário: sábado, 7 de novembro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Transmissão: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.