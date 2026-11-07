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Entenda o atraso na partida da Copa do Brasil entre Atlético-MG x Grêmio

Festa da torcida do Galo na Arena MRV provocou baixa visibilidade no gramado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 18:13
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Arena MRV, semifinal de futebol, torcida com sinalizadores vermelhos e fumaça sobre o campo.
Arena MRV em Atlético-MG x Grêmio (Foto: Eduardo Statuti)

O início de Atlético-MG x Grêmio, neste sábado (7), pela semifinal da Copa do Brasil, foi atrasado em dez minutos por causa da fumaça provocada por sinalizadores nas arquibancadas da Arena MRV, em Belo Horizonte. A festa preparada pela torcida atleticana antes da partida deixou a visibilidade do gramado bastante comprometida e impediu que o confronto começasse no horário previsto, às 18h (de Brasília).

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Mandante do duelo, o Atlético-MG precisava de uma grande atuação para reverter a desvantagem construída pelo Grêmio no jogo de ida. Em Porto Alegre, o Tricolor venceu por 2 a 0 e chegou à partida de volta com a possibilidade de avançar à final até mesmo com uma derrota por um gol de diferença.

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Diante do cenário de decisão, a torcida do Galo preparou uma grande festa nas arquibancadas, com a utilização de sinalizadores. A fumaça tomou parte do estádio e reduziu consideravelmente a visibilidade no campo, o que levou ao adiamento do início da partida.

Para conseguir a classificação direta à final, o Atlético-MG precisava vencer por pelo menos três gols de diferença. Uma vitória atleticana por dois gols levaria a decisão para as cobranças de pênaltis. Já o Grêmio tinha a vantagem do empate para garantir a vaga.

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Veja como ficou a Arena MRV

Ficha técnica
ATLÉTICO-MG X GRÊMIO

🏆 Competição: Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2026
📆 Data e horário: sábado, 7 de novembro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📺 Transmissão: SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

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Arena MRV, semifinal de futebol, torcida com sinalizadores vermelhos e fumaça sobre o campo.
Começo da festa na Arena MRV em Atlético-MG x Grêmio (Foto: Eduardo Statuti)
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